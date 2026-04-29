El juicio por el caso mascarillas ha vivido este miércoles una de sus jornadas más tensas en el Tribunal Supremo con la declaración del empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los principales acusados de la causa. En una comparecencia de alto voltaje, Aldama ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha situado al exministro José Luis Ábalos como una figura central dentro de la presunta trama.

Sus afirmaciones, realizadas ante el tribunal y aún pendientes de valoración judicial, han provocado una reacción inmediata en Moncloa, desde donde califican al empresario de “mentiroso” y defienden que los acusados tienen derecho a mentir en su declaración.

Aldama sitúa a Sánchez como “escalafón 1” de la presunta organización

Uno de los momentos más destacados de la declaración se ha producido cuando Aldama ha afirmado que Sánchez era el “escalafón 1” de la organización criminal, mientras que ha colocado a Ábalos como “el jefe” operativo de la trama.

Según su versión, el entonces ministro de Transportes “daba y otorgaba”, mientras que Koldo García ocupaba un papel de intermediario clave. Aldama se ha situado a sí mismo en un escalón inferior dentro de esa supuesta estructura.

El empresario ha asegurado que, cuando Koldo llamaba a determinadas personas, le atendían no solo por su relación con Ábalos, sino porque, según ha declarado, “sabían que estaba detrás” el presidente del Gobierno.

Moncloa responde: “Es un fantasmón, un mentiroso”

La declaración de Aldama ha generado una respuesta contundente desde el Gobierno. Fuentes de Moncloa han rechazado sus acusaciones y han insistido en que se trata de “las palabras de un mentiroso”.

Desde el Ejecutivo sostienen que los acusados que declaran en un juicio tienen derecho a mentir y transmiten “máxima tranquilidad” ante las afirmaciones del empresario.

Aldama, por su parte, ha asegurado que en 2019 Pedro Sánchez le habría dado las gracias por sus gestiones con una frase que ha reproducido ante el tribunal: “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y quería darte las gracias”.

Presunta financiación irregular del PSOE

Durante su declaración, Aldama también ha introducido la cuestión de una supuesta financiación irregular del PSOE. Según ha afirmado, Koldo García le habría pedido donaciones en efectivo de constructoras “para la financiación del partido”.

El empresario ha explicado que preguntó cómo debía facturarse ese dinero y que la respuesta fue que no podía hacerse mediante factura. Según su versión, las donaciones debían realizarse en efectivo.

Aldama ha asegurado que parte de las cantidades que entregaba se le presentaban como destinadas al PSOE, aunque será el tribunal quien deberá valorar la credibilidad y el alcance probatorio de estas afirmaciones.

Sobres con dinero en efectivo para Ábalos y Koldo

El empresario ha reconocido ante el Supremo que entregó sobres con dinero en efectivo a Koldo García y José Luis Ábalos entre los años 2021 y 2022.

Según su relato, algunos sobres contenían “cantidades importantes” y en alguna ocasión llegaron a alcanzar los 250.000 euros. Aldama ha sostenido que parte del dinero procedía de constructoras que habrían recibido licitaciones públicas.

También ha declarado que, en ocasiones, tuvo que adelantar dinero de su propio bolsillo para mantener la continuidad de los pagos, ya que Koldo se ponía nervioso cuando no había entregas periódicas.

El piso de Jésica Rodríguez y los pagos vinculados a Ábalos

Otro de los capítulos abordados por Aldama ha sido el del piso de Jésica Rodríguez, una vivienda cuyo pago, según su versión, se planteó como una forma de ayudar a Ábalos.

El empresario ha explicado que Koldo le pidió “ayudar al jefe” pagando un piso a una persona que el entonces ministro “estaba conociendo”. Aldama ha señalado que delegó esa gestión en su socio Alberto Escolano y que posteriormente surgieron numerosos problemas relacionados con la vivienda.

Según su declaración, la situación generó tensiones con Koldo y llegó a derivar en un enfrentamiento físico en sus oficinas.

Aldama asegura que pagó “señoritas” para Ábalos en México

El empresario también ha relatado un episodio ocurrido durante un viaje oficial a México en febrero de 2019. Según ha declarado, Koldo le pidió organizar algo para que Ábalos “se relajara”.

Aldama ha afirmado que interpretó esa petición como la búsqueda de mujeres para el entonces ministro y que finalmente pagó a unas “señoritas” en Ciudad de México. El empresario ha insistido en que fue la primera y única vez que hizo algo así para Ábalos.

Venezuela, Delcy Rodríguez y Air Europa

La declaración también ha abordado los viajes de Aldama a Venezuela y sus gestiones relacionadas con Air Europa. El empresario ha explicado que viajó en varias ocasiones a Caracas en 2019 para tratar con dirigentes venezolanos, entre ellos Delcy Rodríguez y Simón Zerpa.

Según su versión, esas gestiones estaban vinculadas al cobro de una deuda de la administración venezolana con Air Europa. Aldama ha afirmado que llegó a firmar un contrato con la compañía por cinco millones de euros si lograba recuperar esa deuda.

También ha asegurado que trasladó a Delcy Rodríguez información sobre el cambio de posición del Gobierno español respecto a Venezuela, lo que habría abierto una relación más fluida con la dirigente chavista.

El papel de Koldo García en la trama

Aldama ha descrito a Koldo García como una figura de enorme influencia dentro del Ministerio de Transportes. Según ha explicado, su relación comenzó a través de su hermano Rubén, que era escolta en el Ministerio.

El empresario ha afirmado que Koldo se interesó desde el principio por sus contactos internacionales, especialmente en México, Venezuela y otros países de América Latina. También ha sostenido que el exasesor tenía una relación de gran cercanía con Sánchez, hasta el punto de referirse a él como “Pedro” en sus conversaciones.

Ábalos y Koldo niegan credibilidad a la declaración

Durante la comparecencia de Aldama, tanto José Luis Ábalos como Koldo García han mostrado gestos de extrañeza y rechazo ante las afirmaciones del empresario. Según fuentes presentes en la sala, ambos intentaron evidenciar con sus gestos que no daban crédito a su relato.

Sus declaraciones ante el Supremo están previstas después de la comparecencia de Aldama, por lo que podrán ofrecer su versión sobre los hechos y responder a las acusaciones vertidas por el empresario.

María Jesús Montero rechaza cualquier implicación

La exministra de Hacienda María Jesús Montero también ha reaccionado a las declaraciones de Aldama. Ha asegurado estar “absolutamente tranquila” y ha defendido que el empresario no tiene “nada” con lo que pueda probar una supuesta implicación suya en la causa.

Montero ha afirmado que Aldama sigue una estrategia de defensa orientada a acusar a terceros para intentar llegar a un acuerdo judicial y aparentar colaboración. Según la dirigente socialista, el empresario estaría diciendo “mentiras” tanto fuera como dentro de los tribunales.

Una declaración clave para el juicio del caso mascarillas

La jornada en el Tribunal Supremo ha estado marcada por una enorme expectación mediática. La sala ha registrado un lleno completo y numerosos medios han seguido desde primera hora la declaración de Aldama.

El testimonio del empresario puede convertirse en una de las piezas más relevantes del juicio, aunque sus afirmaciones deberán ser contrastadas con las pruebas documentales, los informes de la UCO y las declaraciones del resto de acusados.

El caso entra así en una fase decisiva, con las versiones de Aldama, Ábalos y Koldo en el centro del proceso y con derivadas políticas de enorme impacto para el Gobierno.