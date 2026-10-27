BILBAO — El centro de Bilbao y el barrio de Deusto vivieron momentos de intensa tensión y altercados después de que grupos de encapuchados vinculados a la kale borroka sembraran el caos tras una marcha multitudinaria. Los radicales, ataviados con vestimenta oscura, prendieron fuego a contenedores de basura y a cerca de una docena de vehículos estacionados en las calles adyacentes al campus universitario, además de lanzar pirotecnia y objetos contundentes.

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Los incidentes se concentraron principalmente en vías como la Avenida Lehendakari Agirre y la calle Francesc Maciá, donde la quema de mobiliario urbano y turismos obligó a la intervención de los servicios de emergencia. Según el Departamento de Seguridad, la actuación de la Ertzaintza se saldó hasta el momento con la detención de 16 personas implicadas en los actos vandálicos.

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Estos sucesos reabren la preocupación por la reaparición de episodios de violencia calleja en Euskadi, recordando a los graves disturbios ocurridos a mediados de octubre en Pamplona, donde grupos radicales también protagonizaron enfrentamientos y barricadas de fuego contra las fuerzas de seguridad.

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