Más de siete millones de israelíes con derecho a voto acuden este martes a las urnas para elegir la 26ª Knesset (Parlamento), en unas elecciones planteadas como un auténtico referéndum sobre la gestión de Benjamin Netanyahu. Los comicios se celebran bajo una máxima tensión regional, con las secuelas de la masacre del 7 de octubre de 2023 y los conflictos contra Hamás, Hezbolá e Irán marcando el clima electoral.

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Los colegios permanecerán abiertos hasta las 22:00 horas (hora local), momento en el que se difundirán los primeros sondeos a pie de urna.

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Dos bloques enfrentados y sin mayoría clara

El duelo electoral enfrenta principalmente al bloque del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu (líder del Likud y respaldado por socios ultranacionalistas y ultraortodoxos como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich), contra el bloque de oposición liderado por Gadi Eisenkot (al frente del partido Yashar), que aglutina desde el centroderecha de Naftali Bennett y Yair Lapid hasta la derecha secular de Avigdor Lieberman y la centroizquierda de Yair Golan.

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Las encuestas dibujan un escenario de gran paridad:

Bloque Eisenkot: 52-55 escaños.

52-55 escaños. Bloque Netanyahu: 49-51 escaños.

Dado que la mayoría absoluta se sitúa en 61 escaños, ninguno de los dos bloques alcanzaría la cifra suficiente para gobernar en solitario.

El papel decisivo de los partidos árabes y posibles escenarios

Ante este bloqueo, las coaliciones árabes —la Lista Conjunta (Hadash-Ta’al-Balad) y Ra’am (dirigida por Mansour Abbas)— podrían sumar entre 13 y 14 diputados. Sin embargo, su encaje es complejo, ya que ni Netanyahu ni Eisenkot se plantean integrarlos formalmente en sus ejecutivos.

No obstante, expertos como la profesora Beatriz Gutiérrez no descartan un pacto de investidura puntual de Eisenkot con la Lista Unificada, así como una eventual repetición electoral o la formación de un gobierno de unidad nacional con liderazgo rotatorio, como ya ha sucedido en la política israelí.

El debate sobre el 7 de octubre y las estrategias de seguridad

La seguridad nacional y los fallos de previsión previos al 7-O centran el debate entre los dos aspirantes principales:

Gadi Eisenkot: Exjefe del Estado Mayor y general condecorado, Eisenkot reprocha a Netanyahu no haber atendido los avisos sobre el ataque de Hamás y critica la falta de una estrategia clara para cerrar la guerra de Gaza, proponiendo un perfil halcón en seguridad pero con mayor pragmatismo.

Exjefe del Estado Mayor y general condecorado, Eisenkot reprocha a Netanyahu no haber atendido los avisos sobre el ataque de Hamás y critica la falta de una estrategia clara para cerrar la guerra de Gaza, proponiendo un perfil halcón en seguridad pero con mayor pragmatismo. Benjamin Netanyahu: Apuesta su reelección a su imagen de líder firme tras la respuesta militar en Gaza, la degradación de Hezbolá y la contención de las capacidades nucleares de Irán, sumado a su alineamiento con Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

Respecto a Cisjordania y la política exterior, Eisenkot ofrece una postura contraria al hostigamiento colono sobre la población palestina en busca de estabilidad, manteniendo al mismo tiempo la prioridad estratégica de frenar a Irán y asegurar una relación fluida con la administración estadounidense.