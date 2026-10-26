El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su opinión sobre las elecciones en Brasil, calificándolas de «fraudulentas» tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el ultraderechista Flávio Bolsonaro. Trump afirmó que no tomó partido por ninguno de los candidatos, pero consideró que las elecciones parecían «muy, muy corruptas».

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Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, obteniendo un cuarto mandato al derrotar a Flávio Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta el 4 de octubre. Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, no ha reconocido su derrota y anunció que solicitará la anulación de los comicios ante la Justicia debido a la ampliación del horario de votación en todo el país.

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Reacciones y consecuencias políticas

La victoria de Lula representa un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha. Aunque Trump no apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí mostró gestos de simpatía, como recibirlo en el Despacho Oval en mayo.

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Desde su regreso al poder, Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno de Lula, imponiendo aranceles elevados a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, quien fue condenado por intentar dar un golpe de Estado. Jair Bolsonaro, aliado de Trump durante su primer mandato, cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria.

Situación judicial de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro informó que un juez le ha pedido entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país. La orden judicial fue recibida este lunes por agentes de la Policía Federal cuando Flávio salía de la casa de su padre. La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra Jair Bolsonaro.