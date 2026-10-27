PALMA DE MALLORCA — La preocupación por la extensión de los disturbios y saqueos callejeros registrados recientemente en ciudades como Barcelona ha llegado a las Islas Baleares. Un canal de Telegram autodenominado Generación Z, que ya cuenta con más de un centenar de miembros, ha lanzado una convocatoria para secundar una movilización este próximo viernes en Palma, incluyendo en sus mensajes consignas que incitan abiertamente al asalto de comercios y a la agresión contra los agentes de seguridad.

Lee tambien: Macron anuncia la prohibición de las manifestaciones convocadas «sin legitimidad» en toda Francia

En las conversaciones del chat se han compartido pautas e instrucciones detalladas para evitar la identificación policial, exigiendo a los asistentes acudir completamente vestidos de negro, con guantes y el rostro cubierto. Asimismo, los mensajes señalan objetivos concretos en el centro urbano, como la tienda de la FNAC, difundiendo imágenes del interior del establecimiento acompañadas de llamados al pillaje. Aunque formalmente se anuncia una concentración, los organizadores advierten de que responderán con violencia ante cualquier intervención antidisturbios.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Preocupación e inquietud en el sector comercial

Ante esta convocatoria, la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha trasladado su máxima inquietud a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Palma, exigiendo que se desplieguen dispositivos de seguridad preventivos para garantizar la integridad de los trabajadores, los clientes y los propios establecimientos.

Lee tambien: Convocatoria para el Global Sustainability Barcelona Summit 2026

Desde la patronal comercial han señalado que, si las administraciones no garantizan unas condiciones de seguridad suficientes durante el horario comercial, los establecimientos situados en ejes estratégicos como la plaza de España o la calle Oms valorarán seriamente adelantar el cierre de sus puertas como medida de precaución para evitar daños materiales o situaciones de riesgo.