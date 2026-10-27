Pekín (EFE) – La televisión estatal china CCTV ha suspendido la retransmisión de los partidos de LaLiga española y de los encuentros del Real Madrid a raíz de la grave controversia desatada por unas declaraciones del delantero Kylian Mbappé sobre un ‘meme’ en el que se le comparaba con el exdirigente Mao Zedong.

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Según informó la prensa local, la medida entró en vigor de manera fulminante e incluye la retirada de todos los espacios, anuncios y material audiovisual protagonizado por el internacional francés en la cadena pública.

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Oleada de cancelaciones comerciales

La decisión de la televisión estatal llega acompañada de una cascada de rupturas por parte de firmas comerciales chinas. Marcas como el grupo de bebidas Dongpeng (y su marca Bu Shui La) y las compañías lácteas Mengniu y Milkground anunciaron el cese inmediato de su cooperación con el futbolista, alegando «tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino».

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La polémica se originó después de que Mbappé comentara en una reciente entrevista que su ‘meme’ favorito era aquel en el que utilizaban su cara simulando a un dictador chino, un fotomontaje que circulaba ampliamente por las redes sociales y que vinculaba su imagen con la del histórico líder del Partido Comunista Chino.

En China, la sátira sobre antiguos dirigentes políticos y figuras protegidas está castigada legalmente bajo delitos de difamación, en un contexto de férreo control sobre los conteúdos públicos.

Nuevos roces con el fútbol español

Este incidente se suma a una serie de tensiones recientes protagonizadas por entidades y figuras del fútbol español en el gigante asiático, tras las polémicas institucionales registradas en los últimos meses por publicaciones en redes sociales relacionadas con territorios sensibles como el Tíbet o Taiwán, así como por comentarios de jugadores en plataformas digitales.