PARÍS — La ola de altercados y actos vandálicos que sacude la capital francesa se ha cobrado una singular víctima en el ámbito deportivo. En medio del caos generado en los alrededores de la céntrica Plaza de la República, dos individuos encapuchados asaltaron un comercio y sustrajeron una camiseta de juego del FC Barcelona y un brazalete de capitán, ambos pertenecientes a Leo Messi y firmados de su propio puño por el astro argentino.

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El suceso trascendió tras la difusión de un vídeo viral en redes sociales en el que se observa a los dos asaltantes exhibir con orgullo frente a la cámara las dos piezas históricas extraídas del establecimiento.

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Objetos de colección con un valor incalculable

Aunque resulta difícil tasar el precio exacto de los artículos sustraídos sin una subasta formal —a lo que se suma el obstáculo de su procedencia ilícita—, los objetos usados y autografiados por la estrella rosarina suelen alcanzar cifras astronómicas. En el mercado oficial, las elásticas vestidas por Messi durante el Mundial de Qatar llegaron a venderse por más de un millón de dólares cada una. En los canales de venta clandestinos, las piezas robadas en París podrían cotizarse por varios miles de euros antes de ser recuperadas por las fuerzas de seguridad.

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Este robo se produce en un clima de alta tensión social en la capital gala —donde ya se contabilizan unos 2.000 detenidos durante las manifestaciones— y a las puertas del trascendental choque de Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, los dos clubes que han marcado la trayectoria europea del futbolista argentino.