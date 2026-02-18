La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, de 12 años, cuyos cuerpos fueron encontrados este martes en una vivienda de Xilxes, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento local.

El aviso llegó alertando de un posible doble crimen, desplazándose de inmediato patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil al lugar de los hechos.

Antecedentes de riesgo

Fuentes de la investigación indicaron que la mujer estaba registrada en el sistema VioGén por violencia de género y que recientemente se le había realizado una valoración, determinando un “riesgo medio”. Además, su exmarido tenía una orden de alejamiento vigente hasta 2027, aunque hasta el momento no ha sido detenido.

Según los informes municipales, la familia era muy conocida en Xilxes y estaba formada por personas sordas. El padre, de nacionalidad argelina, habría recibido presuntamente un mensaje alertándole de lo sucedido. La mujer, nacida en 1977, y su hija, en 2013, eran españolas.

Investigación en curso

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte. La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad mientras se recogen pruebas y se intenta reconstruir lo ocurrido.

Luto en la localidad

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, anunció que se decretarán tres días de luto oficial y que hoy se celebrará un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El regidor se mostró «afligido» y «emocionado» por la tragedia que ha conmocionado a la comunidad local.