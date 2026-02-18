El gestor aeroportuario plantea un incremento anual del 3,8% hasta 2031 con el fin de modernizar la red de aeropuertos ante el crecimiento previsto de 1.690 millones de viajeros

El consejo de administración de Aena ha dado luz verde este miércoles a su propuesta para el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el marco que regirá los aeropuertos españoles entre 2027 y 2031. El plan contempla una inversión ambiciosa de 12.888 millones de euros destinada a la ampliación y mantenimiento de las infraestructuras, la cual se financiará mediante una subida media anual de las tarifas de 0,43 euros por pasajero durante el próximo quinquenio.

Una senda tarifaria al alza para sostener el ‘boom’ del tráfico

La propuesta de la cotizada, participada en un 51% por el Estado a través de Enaire, establece un incremento del 3,8% anual en las tarifas reguladas. Esta senda elevará el ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) desde los 10,52 euros previstos para 2026 hasta alcanzar los 12,69 euros en 2031. El incremento absoluto será progresivo: comenzará con 0,40 euros en 2027 y culminará con una subida de 0,47 euros en el último año del periodo.

Desde el grupo defienden que, pese al repunte, las tarifas se mantienen en «niveles muy competitivos». Además, matizan que el impacto será menor en los aeropuertos pequeños y medianos, ajustándose al tamaño de cada infraestructura. Para el presidente de Aena, Maurici Lucena, la descongelación de las inversiones tras años de inmovilismo es «fundamental para el progreso sostenible» y la movilidad de los territorios.

Inversiones estratégicas: Barajas, El Prat, Alicante y Málaga

El grueso de la inversión, que asciende a 9.991 millones de euros en su vertiente regulada, tiene como objetivo adecuar la red al incremento de tráfico proyectado. Aena estima que, durante el periodo del DORA III, los aeropuertos españoles recibirán un total acumulado de 1.690 millones de pasajeros, pasando de los 329 millones previstos en 2027 a los 347 millones en 2031.

Aunque el documento no detalla el reparto pormenorizado por instalaciones, la compañía vincula este esfuerzo inversor a proyectos de gran envergadura ya en marcha o previstos, tales como:

La ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas .

. Los preparativos para la reforma de Barcelona-El Prat .

. Obras de mejora de capacidad en los aeropuertos de Alicante y Málaga.

Calendario de aprobación

La propuesta es el resultado de un proceso de consultas con aerolíneas y usuarios que se ha extendido durante cinco meses. Tras el visto bueno del consejo, el documento será remitido ahora a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El proceso administrativo culminará en el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra para ratificar el DORA III. Se espera que la aprobación final se produzca, como tarde, en el mes de septiembre de este mismo año.