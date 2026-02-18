El presidente del Alberto Núñez Feijóo aseguró este miércoles que el Gobierno «protegió y tapó» al hasta ayer director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, tras la admisión a trámite de una querella por agresión sexual presentada por una agente.

A través de su cuenta de X, Feijóo afirmó que el número dos de la Policía había sido conocido como «presunto violador» al menos desde hace un mes y que su destitución no se produjo por los hechos en sí, sino porque «se ha hecho público». «Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron», escribió el líder del PP.

Feijóo también criticó al Gobierno por la situación de funcionarios con cargos relevantes implicados en denuncias: «Por cierto, primero el Fiscal General del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez».

La dimisión de González se conoció apenas unas horas después de que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le citara a declarar el próximo 17 de marzo. Ese mismo día también está citada la agente denunciante para relatar los hechos.