Tras intensas negociaciones, 12 de los 13 acusados en el último macrojuicio del año sobre el uso de drones para el tráfico de drogas han aceptado las penas propuestas por la Fiscalía, logrando así una conformidad récord en la mañana del miércoles 10 de diciembre.

El acuerdo se cerró en pocas horas, a diferencia del anterior juicio de julio, en el que se procesó a otra red de 10 hombres por los mismos hechos. Solo uno de los investigados inicialmente se negó a reconocer los cargos, pero finalmente también accedió a la conformidad antes de la sesión de tarde.

Como resultado, la mayoría de los condenados ha recibido penas de dos años de prisión, con suspensión en el caso de quienes no son reincidentes. El acusado considerado cómplice, A.A.A., ha sido condenado a un mes y un día de prisión, mientras que el menor de edad en el momento de los hechos (M.B.M.A.) ha sido derivado al Juzgado de Menores. Solo dos de los implicados deberán ingresar efectivamente en la cárcel antes del 8 de enero de 2026: N.M.D., condenado a dos años de prisión y al pago de dos multas de 60.229 euros por reincidencia, y A.A.A. con dos multas de 30.000 euros cada una.

La vista, celebrada en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, contó con un despliegue de seguridad sin precedentes, debido a la naturaleza del caso y a la presencia de miembros de la prensa y empleados del complejo Ceuta Center. Sin embargo, no hubo público, y los testimonios de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado finalmente no fueron necesarios.

Muchos de los acusados ya cumplían penas por otros delitos o habían pasado meses en prisión provisional por los hechos ahora enjuiciados. Entre ellos, I.M.A. (‘Piolín’) sumó una nueva condena de dos años a otra previamente impuesta en julio por la misma causa. Otros ocho investigados entraron al tribunal por su propio pie al encontrarse actualmente en libertad.

La investigación comenzó con la incautación de varios drones en 2020, utilizados para trasladar hachís y pastillas de Rivotril entre Marruecos y Ceuta. La causa estuvo bajo secreto de sumario desde noviembre de 2020 hasta septiembre del año siguiente.

La relación de los condenados a dos años de prisión con suspensión incluye a I.M.A. (‘Piolín’), H.M.A. (‘Castaña’), M.B.H. (‘Canty’), A.M.A., M.M.A., N.M.A., M.M.D., H.B.A., M.A.A. y S.B.A., quienes deberán pagar dos multas de 60.229 euros cada uno. Las sentencias ya son firmes, mientras que M.B.M.A. será juzgado por la jurisdicción de menores.