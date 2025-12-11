La Guardia Civil ha detenido este miércoles, en ampliación a las investigaciones de ayer, a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas bajo secreto de sumario de la Audiencia Nacional. La detención se produce después de que Díez, ya imputada en el Caso Koldo, lanzara amenazas veladas a su entorno, lo que el PP interpreta como la posesión de información comprometedora sobre operaciones dentro del PSOE.

La operación, ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción, sigue abierta. Los dos arrestados se encuentran actualmente en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Casos acumulados y amenazas veladas

A Leire Díez, conocida como la ‘fontanera del PSOE’, se le acumulan los frentes judiciales. Además de la reciente detención por contratos públicos, ya está imputada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En esa causa anterior, se le acusa de intentar sobornar a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, ofreciéndoles supuestos beneficios a cambio de información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien está a cargo del Caso Koldo.

La alarma ha saltado en el PSOE tras conocerse que Díez ha lanzado amenazas veladas a su entorno antes de su arresto, lo que sugiere que podría poseer información comprometedora sobre operaciones y contactos relevantes dentro del partido.

Un testigo, un guardia civil que declaró en la causa, desveló que Díez le ofreció poner la Fiscalía a su disposición para filtrar datos contra oficiales de la UCO (Unidad Central Operativa), llegando a mencionar «mandos con prostitutas» en un intento de desacreditar a la unidad investigadora.

Reacción del PP y el PSOE

Desde la dirección del PSOE, se ha recalcado que Leire Díez «no es militante» del partido, mostrando su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la Justicia.

En contraste, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado duramente contra los socialistas por la acumulación de escándalos. Muñoz ha asegurado que, al ritmo actual, el Partido Socialista quedará «en las raspas» para las elecciones de 2027 y ha bromeado con que, debido a tantas detenciones de socialistas o exsocialistas, «probablemente las cárceles se queden pequeñas».

La portavoz popular ha calificado el día como «absolutamente dantesco» para el PSOE, vinculando la detención de Díez con la crisis por acoso sexual, que ha incluido el caso de José Tomé (expresidente de la Diputación de Lugo) y los escándalos que salpican a Paco Salazar y Antonio Navarro.