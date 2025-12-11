El almirante holandés Rob Bauer, quien hasta enero de este año fue el máximo responsable militar de la OTAN, advirtió sobre el riesgo de que Europa pueda enfrentarse a un conflicto con Rusia en los próximos tres a cinco años, incluso con la posibilidad de un enfrentamiento nuclear.

Bauer, que ahora trabaja en el sector privado, subrayó que la doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares tácticas en conflictos convencionales, y recordó momentos críticos durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando Moscú amenazó con emplear la bomba atómica.

En una entrevista, Bauer también puso en cuestión la dependencia tecnológica de Europa respecto a China. Señaló que la Guardia Civil española adquirió equipos de Huawei para almacenar datos y, a su juicio, confiar en que no contienen «puertas traseras» es ingenuo. “¡Vale, seguid soñando!”, afirmó, comparando la situación con casos en otras ciudades donde los sistemas tecnológicos chinos permitían al propio gobierno de Pekín acceder a información sensible.

El almirante defendió además la necesidad de que la Unión Europea invierta más en Defensa y logre mayor independencia económica de China, recordando que países europeos aún dependen de EE.UU. para capacidades militares avanzadas y disuasión nuclear. Respecto a Donald Trump, Bauer destacó que su política se centra en los intereses estadounidenses y no en un alineamiento con Rusia, aunque su enfoque es transaccional.

Bauer advirtió que, aunque Rusia aún está centrada en Ucrania, su ambición va más allá y que Europa debe prepararse ante la posibilidad de ciberataques, sabotajes y otras acciones de “zona gris”. Según el ex jefe militar de la OTAN, la cooperación militar y tecnológica entre Rusia y China representa un desafío estratégico que los países europeos no pueden ignorar.