El domingo 26 de abril de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,0890 €/kWh y el día se declara VERDE 🟢 en el semáforo del precio eléctrico. En la práctica, la jornada deja ventanas claras de ahorro en la mañana, mientras que el final del día concentra los precios más altos.

Según los datos de la sesión, la hora más barata es de 10:00 a 11:00 con 0,0352 €/kWh. En el lado contrario, la hora a evitar es 22:00 a 23:00, que marca el pico máximo del día con 0,1534 €/kWh. Entre medias, destaca la franja más económica alrededor de 0,04 €/kWh, una señal útil para planificar el consumo doméstico.

Horas clave para ahorrar con el precio de la luz

Con el semáforo VERDE, la recomendación del día es clara: concentrar tareas energéticas en los tramos baratos. Si puedes mover la lavadora o el lavavajillas a la franja de mejor precio, el ahorro es más fácil de materializar porque el contraste frente a la noche es notable.

Hora más barata: 10:00 – 11:00 → 0,0352 €/kWh

→ Hora más cara (ojo): 22:00 – 23:00 → 0,1534 €/kWh

→ Franja más económica: con precios cerca de 0,04 €/kWh

Para evitar que la factura se dispare sin necesidad, intenta no “enganchar” consumos intensivos en la recta final del día. En especial, conviene revisar qué cargas estás usando cerca de las 22:00, cuando la tarifa se pone más exigente.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada: los primeros tramos arrancan con precios relativamente elevados frente a la mejor parte del día. En las horas de madrugada se observa un tono más caro que el del mediodía/primera hora de la mañana, así que es mejor dejar para después los consumos programables.

Mańana: la transición es favorable: el coste baja con fuerza hacia la mañana, y alcanza su mejor momento en el tramo 10:00 – 11:00 (0,0352 €/kWh). Es el periodo más interesante para mover lavadora, secadora si la tienes planificada (según uso) o arrancar programas largos.

Tarde: la tarde mantiene niveles bajos y relativamente estables alrededor de valores cercanos a la zona económica del día. Hay tramos competitivos para continuar con tareas domésticas, incluyendo lavavajillas o calentamientos puntuales si tu rutina lo permite.

Noche: aquí está el mayor freno: a medida que avanza la noche, el precio sube y culmina en el tramo de 22:00 – 23:00 (0,1534 €/kWh). Si puedes, es mejor retrasar consumos que no sean imprescindibles y buscar alternativas en horarios más baratos.

Precio de la luz por horas (domingo 26/04/2026)