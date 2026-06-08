Si estás mirando el precio gasolina Ceuta hoy, martes 9 de junio de 2026, ya puedes ir a tiro fijo: el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado los precios en una muestra de 10 estaciones. En la comparativa destacan diferencias claras por tipo de combustible, con Gasolina 95 como la opción con precios más bajos y el Diésel situándose en el rango superior.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el promedio en Ceuta para hoy es de 1.480 €/L en Gasolina 95 (mín 1.449, máx 1.499), 1.506 €/L en Gasolina 98 y 1.568 €/L en Diésel (mín 1.539, máx 1.578). A continuación, te dejamos las gasolineras con los mejores precios por categoría.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.449 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.449 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.469 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.488 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.559 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.578 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.578 €/L

Las más caras

En el lado opuesto, las cifras más elevadas para Gasolina 95 se concentran en tres ubicaciones. En concreto, el máximo del día para este combustible alcanza 1.499 €/L (frente a los 1.449 €/L mínimos).

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €/L

La referencia para estos importes es el Ministerio para la Transición Ecológica, con el listado de estaciones analizadas en Ceuta para hoy.

Consejos

Compara por litros, no solo por marca: una diferencia de 30 céntimos por litro puede notarse en un depósito completo.

una diferencia de 30 céntimos por litro puede notarse en un depósito completo. Planifica la ruta: revisa la estación más barata cerca de tu recorrido habitual para no perder el ahorro en trayectos.

revisa la estación más barata cerca de tu recorrido habitual para no perder el ahorro en trayectos. Revisa el tipo de combustible: hoy Gasolina 95 y 98 mantienen rangos distintos, y el Diésel se mueve en otra horquilla de precios.

hoy Gasolina 95 y 98 mantienen rangos distintos, y el Diésel se mueve en otra horquilla de precios. Vuelve a consultar: los precios pueden variar entre días y, en algunos casos, entre estaciones con promociones o condiciones específicas.

Si quieres, puedo ayudarte a elegir la mejor opción según tu ruta (por ejemplo, zona Centro, Marina/Benítez o alrededores del polígono). Los datos están tomados del Ministerio para la Transición Ecológica.