El precio de la luz para hoy, miércoles 10 de junio de 2026 se sitúa con un promedio de 0,1271 €/kWh, pero el día no se reparte por igual: hay tramos que invitan a programar consumos y otros en los que conviene reducir la potencia. El resultado es claro para el hogar: si desplazas tareas al periodo más barato, la factura puede notar el cambio.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 17 a 18 h con 0,0717 €/kWh y, en el lado contrario, el pico máximo llega entre 21 y 22 h con 0,2396 €/kWh. El conjunto del día mantiene una franja más económica alrededor de 0,07 €/kWh, un buen margen para planificar lavadora, lavavajillas o el uso de electrodomésticos con temporizador.

Horas clave para ahorrar: de 17-18 h a evitar 21-22 h

La recomendación para este miércoles es sencilla: aprovecha las mejores horas para ahorrar y evita el tramo donde el precio se dispara. La hora más barata cae en 17-18 h (0,0717 €/kWh), mientras que la hora más cara corresponde a 21-22 h (0,2396 €/kWh). Entre medias, la franja más económica se mueve cerca de 0,07 €/kWh, lo que encaja especialmente bien con consumos programables.

En la práctica, si puedes ajustar hábitos, intenta concentrar tareas como la lavadora o el lavavajillas durante el tramo barato de tarde. Para la noche, cuando lleguen las horas caras, lo más eficiente es diferir ese consumo (o al menos reducir potencia) justo antes de la franja de 21-22 h.

Cómo se mueve el precio por tramos del día

Madrugada: los primeros tramos oscilan con cierta variación, moviéndose desde niveles cercanos a 0,1287 €/kWh hasta valores más contenidos en torno a 0,1101 €/kWh y 0,1078 €/kWh en horas puntuales, aunque no es el escenario principal para maximizar ahorro.

Mañana: el precio baja con claridad en momentos concretos. Destaca 09-10 h con 0,0724 €/kWh, una ventana interesante, aunque después el coste vuelve a subir conforme avanza la mañana hacia niveles más altos.

Tarde: la tarde es el punto fuerte para el hogar. El precio cae especialmente en 14-15 h (0,0733 €/kWh), 15-16 h (0,0725 €/kWh), 16-17 h (0,0727 €/kWh) y alcanza su mejor momento en 17-18 h (0,0717 €/kWh). Es la mejor franja para programar consumos intensivos.

Noche: aquí aparece el contraste más marcado. Tras precios que aún se mantienen en niveles relativamente moderados, el coste aumenta desde 18-19 h (0,1399 €/kWh) y culmina con el pico máximo en 21-22 h (0,2396 €/kWh). Después, el precio desciende en el cierre del día (por ejemplo, 23-24 h en 0,1495 €/kWh), pero ya es una franja a la que conviene llegar con el consumo más “pesado” ajustado.

Precio de la luz por horas (miércoles 10/06/2026)