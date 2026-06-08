Este martes 9 de junio de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1288 €/kWh, con una jornada marcada por claros contrastes: tramos con precios bajos que invitan a cargar consumo en casa y, al final del día, una subida notable que conviene evitar.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 09:00 a 10:00 (0,0592 €/kWh). En el lado contrario, el pico de la noche llega entre 21:00 y 22:00, cuando el kWh alcanza 0,2653 €/kWh. Con estos extremos, el margen de ahorro está en planificar.

Horas clave para ahorrar: compra bien el “valle” y evita el pico

Hoy el mensaje es directo: si puedes mover parte del consumo a los periodos de menor coste, la diferencia se nota. La franja más económica se concentra con un precio en torno a 0,06 €/kWh, mientras que la hora más cara llega justo antes de terminar el día.

Hora más barata: 09:00 – 10:00, 0,0592 €/kWh .

09:00 – 10:00, . Hora a evitar (pico máximo): 21:00 – 22:00, 0,2653 €/kWh .

21:00 – 22:00, . Franja más económica: en torno a 0,06 €/kWh (según los datos disponibles).

Aplicado a casa, es un buen día para programar lavadora, lavavajillas o algún uso que no requiera horarios cerrados durante la mañana. En cambio, conviene no “picar” consumos de mayor potencia justo en la franja cara de la noche.

Evolución del precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: tras pasar la medianoche, los precios se mantienen relativamente estables, moviéndose en torno a los 0,12-0,13 €/kWh, con pequeñas oscilaciones.

Mañana: el cambio llega con fuerza: desde 08:00 – 09:00 (0,1048 €/kWh) se entra en el tramo más ventajoso, y de forma clara destaca 09:00 – 10:00 (0,0592 €/kWh), que actúa como “ventana” para concentrar consumo.

Tarde: la segunda parte del día se vuelve a ajustar hacia valores más bajos en la franja inicial de la tarde, con precios alrededor de 0,06 €/kWh entre 14:00 – 17:00 (incluyendo 14:00 – 15:00: 0,0598; 15:00 – 16:00: 0,0623; 16:00 – 17:00: 0,0618; 17:00 – 18:00: 0,0605). A partir de ahí, el coste empieza a subir de nuevo.

Noche: la escalada culmina por la tarde-noche: sube hacia 19:00 – 20:00 (0,1624 €/kWh) y, sobre todo, en el tramo final, con el pico máximo en 21:00 – 22:00 (0,2653 €/kWh). Después, el precio baja, aunque sin volver a los mínimos del día.

Precio de la luz por horas (09/06/2026)