Si hoy vas a repostar en Ceuta, conviene echar un vistazo a la foto completa de precios. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en la jornada de miércoles, 10 de junio de 2026 se han analizado 10 estaciones. El precio medio ronda 1.470 €/L en Gasolina 95, 1.493 €/L en Gasolina 98 y 1.558 €/L en Diésel.

La buena noticia es que, aun con variaciones, hay opciones más competitivas. A continuación te dejamos las gasolineras más baratas por tipo de carburante y, al final, un vistazo a las más caras para que puedas comparar en tu ruta.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la Gasolina 95, el precio mínimo observado baja hasta 1.449 €/L. Las ofertas más destacadas se concentran en dos ubicaciones de ON365.

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.449 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.449 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.468 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.468 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.468 €/L

Gasolina 98

En Gasolina 98, el precio más bajo registrado es 1.479 €/L, también con ON365 como principal protagonista.

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.479 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.479 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.498 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.498 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.498 €/L

Diésel

Si tu vehículo usa Diésel (Gasóleo A), hoy la barrera de precios arranca en 1.539 €/L. La lista de más baratos coincide de nuevo con ON365, mientras el resto se sitúa algo por encima.

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.539 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.539 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.558 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.558 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.558 €/L

Las más caras

Para que tengas referencia, estas son las estaciones que marcan los precios más altos en Gasolina 95 dentro del muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica:

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.499 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.499 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.469 €/L

Consejos

Compara por combustible : los precios cambian entre 95, 98 y diésel; no asumas que “casi” es igual.

: los precios cambian entre 95, 98 y diésel; no asumas que “casi” es igual. Planifica la ruta : si el salto de precio es pequeño, mira el tiempo y el trayecto; el ahorro real depende del desplazamiento.

: si el salto de precio es pequeño, mira el tiempo y el trayecto; el ahorro real depende del desplazamiento. Fíjate en el precio mínimo : hoy el diferencial en gasolina 95 puede ir de 1.449 a 1.499 €/L ; repartir la compra según tus paradas puede sumar.

: hoy el diferencial en gasolina 95 puede ir de a ; repartir la compra según tus paradas puede sumar. Revisa antes de repostar: los datos se actualizan con frecuencia y una estación competitiva puede no serlo siempre.

Estos valores corresponden a la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta en la fecha indicada.