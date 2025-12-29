Don Omar, uno de los grandes referentes del reguetón a nivel mundial, se despedirá de los escenarios en 2026, poniendo fin a más de dos décadas de carrera musical. Como parte de su gira de despedida, el artista puertorriqueño visitará España, donde inicialmente tenía prevista una sola fecha, pero debido a la gran demanda, ofrecerá dos conciertos.

La primera cita será el 16 de julio en Tenerife, dentro del ‘Cook Music Fest’, en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife. Apenas unas horas después de salir a la venta, las más de 40.000 entradas se agotaron, obligando a los promotores a colgar el cartel de “sold out”.

Debido a este éxito, Don Omar añadirá una segunda fecha en Sevilla, que tendrá lugar el 18 de julio en el Estadio de La Cartuja, también dentro del marco del festival. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el lunes 29 de diciembre a las 12:00 horas a través de la página web del ‘Cook Music Fest’.

Se espera una alta demanda, por lo que los fanáticos deberán actuar rápidamente si quieren asegurar su lugar en lo que será la última oportunidad de ver al icónico cantante puertorriqueño en España antes de su retiro.