La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, encara el último tramo de la legislatura con un mensaje claro: “trabajar, trabajar y trabajar”. Con la vista puesta en 2026, su hoja de ruta pasa por reforzar las políticas activas de empleo, consolidar las inversiones del Estado en la ciudad y avanzar en sanidad, seguridad y atención a los colectivos más vulnerables.

Pérez subraya que el objetivo es mantener la presencia institucional en la calle y el pulso inversor. “Tenemos que estar a la altura de nuestra ciudadanía”, afirma, destacando que la prioridad seguirá siendo el empleo, especialmente para jóvenes y personas que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. La delegada detalla que se continuará impulsando talleres de empleo, planes para entidades sin ánimo de lucro y programas dirigidos tanto por la Ciudad Autónoma como por la Delegación del Gobierno.

La atención no se limitará a los jóvenes: personas que han interrumpido su actividad laboral por motivos familiares y mayores de 45 años también contarán con medidas de apoyo para facilitar su reincorporación.

En el ámbito social, Cristina Pérez destaca la continuidad de políticas dirigidas a los colectivos más vulnerables, incluyendo la lucha contra la violencia de género y la próxima puesta en marcha del centro de crisis. “La Unidad de Lucha contra la Violencia de Género seguirá trabajando de manera activa”, asegura.

La economía local también figura en la agenda, con la continuación de las bonificaciones al transporte de mercancías, consideradas esenciales para el tejido productivo de la ciudad.

En materia de seguridad, la delegada resalta la importancia estratégica de Ceuta como frontera sur de Europa y la necesidad de reforzar la protección en la ciudad y sus fronteras.

En educación, la Delegación continuará colaborando con la Ciudad Autónoma en el mantenimiento y supervisión de los centros educativos, aunque reconoce que la competencia corresponde principalmente a las autoridades locales.

El área de sanidad recibirá especial atención, con inversiones en equipamientos e infraestructuras, como la resonancia magnética y la helisuperficie sanitaria, que permitirá operar directamente desde el hospital con el helicóptero medicalizado. Además, se reforzará el Hospital Universitario de Ceuta tanto en medios humanos como materiales, con mejoras en oncología, hospital de día y plantas de hospitalización.

“Seguimos consolidando las inversiones del Estado en nuestra ciudad”, afirma Pérez, destacando que la reciente visita del presidente Pedro Sánchez respalda este compromiso. La delegada concluye con un mensaje de optimismo: “Ese es nuestro único propósito: el bienestar de todos y de todas”, asegurando que 2026 será un año clave para mejorar la calidad de vida de los ceutíes.