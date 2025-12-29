La temporada 2025 de Fórmula 1 llegó a su fin con Lando Norris coronándose campeón, seguido de Max Verstappen y Oscar Piastri. Sin embargo, más allá de los resultados de los monoplazas, el rendimiento individual de los pilotos dejó varias sorpresas, altibajos y lecciones de cara a 2026.

Suspensos de la temporada

Entre los pilotos que no alcanzaron las expectativas destacan Colapinto, Tsunoda, Stroll, Lawson y Lewis Hamilton. Colapinto, a pesar de progresar durante el año, terminó último sin puntuar en 18 carreras. Tsunoda y Stroll no lograron consolidar resultados sólidos y Lawson se vio involucrado en demasiados incidentes, mientras que Hamilton, pese a un inicio prometedor, sufrió un desplome en las últimas carreras, incluyendo cuatro eliminaciones consecutivas en la Q1.

Pilotos aprobados

En la categoría de aprobados aparecen Bortoleto, Gasly, Ocon, Hulkenberg y Antonelli. Destaca Hulkenberg por conseguir su primer podio tras más de 200 carreras, mientras que Antonelli firmó un gran final de temporada con tres podios en la última parte del año. Bortoleto sorprendió como rookie, y Gasly y Ocon demostraron regularidad pese a no contar con los mejores coches.

Buen desempeño

Bearman, Hadjar, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Albon, Piastri y Norris completan el grupo de pilotos con buenas actuaciones. Alonso y Sainz se sobrepusieron a monoplazas menos competitivos para lograr grandes actuaciones, mientras que Norris destacó por su regularidad, que le permitió proclamarse campeón. Piastri brilló en la primera mitad de la temporada, aunque luego tuvo altibajos y penalizaciones.

Estrellas de la temporada

Los grandes protagonistas fueron Charles Leclerc, George Russell y Max Verstappen. Leclerc se mantuvo firme al volante de un Ferrari limitado, logrando siete podios y superando con frecuencia a Lewis Hamilton. Russell vivió su mejor campaña con Mercedes, sumando victorias y múltiples podios, mientras que Verstappen demostró una vez más su capacidad para remontar y mantener el Mundial abierto hasta la última carrera.

La temporada 2025 deja un claro contraste entre quienes aprovecharon al máximo sus oportunidades y quienes quedaron por debajo de las expectativas, marcando un punto de partida interesante para la F1 de 2026.