

La Guardia Civil investiga un robo ocurrido la madrugada del lunes en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz), donde delincuentes se llevaron una caja fuerte que contenía dinero y las papeletas del sorteo del ‘Camión de los Regalos’, una cesta navideña valorada en más de 300.000 euros.

El sorteo, cuyos boletos se venden a 7 euros, estaba programado para el 6 de enero. La caja fuerte, de aproximadamente 500 kilos, estaba anclada al camión y fue extraída por varios encapuchados que, según las imágenes compartidas por el organizador en Instagram, utilizaron un detector de alarmas durante el robo.

“Lo llevaba esperando varios años y hoy ha sido el día en que me han venido a robar”, comentó el organizador en redes sociales. Asimismo, indicó que las unas 2.000 papeletas sustraídas quedarán fuera del sorteo, lo que supone una pérdida económica directa para la organización.

Las investigaciones continúan abiertas para localizar a los responsables y recuperar tanto el dinero como los boletos sustraídos.