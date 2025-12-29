La magia de la Navidad llegará con fuerza a Parador de Ceuta – Hotel La Muralla el próximo 2 de enero, cuando Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visiten el emblemático establecimiento para recibir a los niños y niñas de la ciudad en una tarde cargada de ilusión, tradición y dulces navideños.



El Parador de Ceuta – Hotel La Muralla se convertirá en un auténtico escenario de cuento con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, que estarán presentes desde las 18:00 hasta las 20:00 horas para saludar personalmente a los más pequeños, escuchar sus deseos y recoger las cartas cargadas de sueños y esperanza.

La iniciativa, abierta a todos los niños de Ceuta, pretende ofrecer a las familias un momento entrañable en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Durante la visita, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente plenamente navideño, pensado para que grandes y pequeños vivan una experiencia inolvidable en vísperas de la noche más mágica del año.

Como parte del evento, se ofrecerá una merienda típica de Reyes, con roscón, chocolate caliente y una cuidada selección de dulces navideños, que pondrán el broche perfecto a una tarde pensada para compartir en familia.

Desde la organización destacan que el objetivo principal es mantener viva la tradición navideña, reforzar la ilusión de los más pequeños y crear recuerdos que perduren en el tiempo, todo ello en un entorno histórico y acogedor como el Parador de Ceuta.

La entrada será libre y gratuita, y se recomienda acudir con antelación para poder disfrutar con calma de todas las actividades y del ambiente creado para la ocasión.

Una cita imprescindible para las familias ceutíes

Fecha: 2 de enero

Horario: de 18:00 a 20:00 horas

Lugar: Parador de Ceuta – Hotel La Muralla

Entrada: gratuita

La visita de los Reyes Magos al Parador de Ceuta se perfila como una de las citas más esperadas de estas fiestas. Un evento pensado con cariño, que une tradición, ilusión y convivencia familiar, y que permitirá a los niños de la ciudad vivir de cerca la magia de la Navidad en un entorno único. La cuenta atrás para el gran día ya ha comenzado.