Tras su brillante paso por el Olympique de Lyon, el club blanco le comunica al brasileño que cuenta con él de forma definitiva para la próxima temporada.

Madrid — El Real Madrid tiene las ideas claras con su delantera de cara a la próxima temporada. Endrick volverá a vestir la camiseta blanca este verano tras concluir su exitosa media temporada de cesión en el Olympique de Lyon. El club ya le ha comunicado de manera oficial que no se contemplan nuevas salidas a préstamo ni traspasos: la apuesta por el joven atacante brasileño es total y definitiva.

El jugador, por su parte, ha recibido la noticia con gran entusiasmo, sintiéndose mucho más maduro y preparado para afrontar el reto de triunfar en el Santiago Bernabéu.

El resurgir en Francia: los números que avalan su regreso

La salida de Endrick en el mercado de invierno fue una decisión estratégica. Tras no contar con los minutos deseados bajo el mando de Xabi Alonso —quien apostó de forma personal por Gonzalo—, el brasileño y el club decidieron que lo mejor era buscar rodaje fuera.

La elección del Olympique de Lyon no pudo ser más acertada. A las órdenes de Paulo Fonseca, Endrick ha recuperado su mejor versión y ha demostrado su polivalencia. Sus cifras en el fútbol francés hablan por sí solas:

Partidos jugados: 17

17 Goles anotados: 7

7 Asistencias: 6

Este rendimiento no solo le ha servido para ganarse el billete al próximo Mundial con la selección de Brasil, sino también para regresar a Chamartín por la puerta grande.

Polivalencia en el ataque y competencia al máximo nivel

El paso de Endrick por el Lyon ha revelado una faceta táctica que entusiasma en las oficinas del Real Madrid: su capacidad para rendir a gran nivel como extremo derecho. Esta versatilidad le abre de par en par las puertas de la titularidad para formar un tridente de ensueño junto a Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

No obstante, ganarse el puesto no será tarea fácil. Para ocupar esa banda derecha, Endrick tendrá que competir directamente con:

Rodrygo , que regresará tras su lesión de rodilla.

, que regresará tras su lesión de rodilla. Brahim Díaz , siempre resolutivo y con peso en el equipo.

, siempre resolutivo y con peso en el equipo. Franco Mastantuono, la joven perla argentina.

Además de su rol por la banda, el cuerpo técnico ve en Endrick al relevo perfecto y de plenas garantías para dar descanso a Mbappé como «9» de referencia.

Una inversión estratégica que el Madrid quiere rentabilizar

Con esta decisión, el Real Madrid protege y potencia una de sus mayores apuestas económicas de los últimos años. Desde que el club cerró su fichaje procedente del Palmeiras en 2022 (efectivo en 2024), la entidad blanca ha desembolsado una cifra cercana a los 80 millones de euros, sumando el precio de traspaso, variables por objetivos cumplidos, salario y comisiones.

El próximo verano, Endrick volverá a la capital española con un estatus renovado. Ya no es solo una promesa de futuro, sino una realidad lista para asumir galones en el primer equipo del Real Madrid.