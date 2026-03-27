El baloncesto universitario estadounidense encara una jornada decisiva en la madrugada del 28 de marzo con cuatro enfrentamientos de alto nivel retransmitidos por Movistar Plus+.

La fase de playoffs de la NCAA continúa su despliegue en las canchas estadounidenses, consolidándose como uno de los espectáculos deportivos más vibrantes del calendario internacional. Durante la madrugada de este sábado 28 de marzo de 2026, la competición universitaria ofrece una cartelera de cuatro encuentros fundamentales para el devenir del torneo, que los aficionados en España podrán seguir en directo a través de las ventanas de Movistar Plus+.

La actividad en el parqué comenzará apenas iniciada la jornada. A las 00:10 horas, el duelo entre Duke y St. Johns abrirá la programación en un enfrentamiento que se podrá sintonizar en M+ Deportes 5. Pocos minutos después, a las 00:35 horas, será el turno del choque entre Michigan y Alabama, cuya retransmisión correrá a cargo de M+ Deportes 3.

Emoción en la madrugada del 28 de marzo

Con el avance de la noche, la intensidad de las eliminatorias no decaerá. A las 02:45 horas, el canal M+ Deportes 5 conectará de nuevo para ofrecer el partido entre UConn y Michigan State, dos instituciones de gran tradición en el baloncesto universitario. La jornada de playoffs concluirá con el enfrentamiento entre Iowa State y Tennessee, programado para las 03:10 horas y disponible en el dial M+ Deportes 3.

Esta cobertura asegura que el espectador no pierda detalle de la evolución de los cuadros clasificatorios en una fase donde cada canasta resulta determinante. Los horarios facilitados corresponden a la hora peninsular española, permitiendo a los seguidores de la NCAA organizar el seguimiento de una de las competiciones más prestigiosas del deporte norteamericano.