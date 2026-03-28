La ciudad autónoma disfrutará de una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y una baja nubosidad, aunque el viento de levante mantendrá rachas de hasta 48 km/h en el Estrecho

Ceuta presenta este sábado 28 de marzo de 2026 una notable mejoría en las condiciones atmosféricas, consolidando una tendencia hacia la estabilidad tras la inestabilidad de las jornadas previas. Según los datos técnicos registrados para hoy, los ceutíes encontrarán un escenario dominado por la presencia del sol y una visibilidad excepcional, factores que definirán el carácter de este primer día del fin de semana en la ciudad.

El termómetro alcanzará hoy una temperatura máxima de 17°C, situándose la sensación térmica (RealFeel) en los 16°C. En las zonas resguardadas de la insolación directa, el valor térmico percibido (RealFeel Shade) descenderá hasta los 14°C, debido principalmente a la persistencia del flujo de aire procedente del este.

Jornada de alta luminosidad y cielos claros

La principal característica de este sábado será la práctica ausencia de nubosidad, que se limitará a un escaso 12%. Esta circunstancia elevará el índice de brillo AccuLumen hasta un nivel de 9 (Muy luminoso), ofreciendo una claridad máxima durante las horas centrales del día.

No obstante, esta transparencia del cielo conlleva un aumento en la radiación. El índice UV máximo se sitúa hoy en un valor de 7.0, considerado como poco saludable para personas sensibles. Por ello, se recomienda precaución ante una exposición prolongada al sol, dada la fuerza con la que incidirán los rayos ultravioleta en el área del Estrecho.

Régimen de vientos y ausencia de lluvias

En el apartado de las precipitaciones, la probabilidad es prácticamente nula, con apenas un 1% de opciones de lluvia y 0.0 mm previstos. Las tormentas eléctricas quedan totalmente descartadas para la jornada de hoy.

En cuanto al viento, el componente este (E) seguirá siendo el protagonista, soplando con una velocidad sostenida de 30 km/h. Se esperan rachas de brisa constantes que podrían alcanzar ráfagas máximas de 48 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco a pesar de la generosa cuota de sol que recibirá la ciudad autónoma durante todo el sábado.