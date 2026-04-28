Karol G volverá a España en 2027 con su nueva gira mundial ‘Viajando por el Mundo Tropitour’. La artista colombiana ha ampliado su paso por el país y ofrecerá seis conciertos repartidos entre Barcelona, Sevilla y Madrid, con dos noches en cada ciudad. Las entradas tendrán varias fases de preventa antes de la venta general, prevista para el jueves 30 de abril a las 10:00 horas.

La gira supone uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo año y confirma el fuerte vínculo de Karol G con el público español, después del éxito de sus anteriores conciertos en grandes recintos.

Fechas de Karol G en España en 2027

Karol G actuará en España durante el mes de junio de 2027. Las fechas confirmadas por Live Nation son las siguientes:

Ciudad Fecha Recinto Barcelona 3 de junio de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona 4 de junio de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys Sevilla 11 de junio de 2027 Estadio La Cartuja Sevilla 12 de junio de 2027 Estadio La Cartuja Madrid 24 de junio de 2027 Riyadh Air Metropolitano Madrid 25 de junio de 2027 Riyadh Air Metropolitano

En el caso de Barcelona, el Estadi Olímpic confirma que los conciertos serán los días 3 y 4 de junio de 2027 a las 20:00 horas.

Cuándo salen las entradas de Karol G en España

La venta de entradas para los conciertos de Karol G en España se organizará en varias fases. La preventa de artista comenzó el lunes 27 de abril para los fans registrados previamente en la web oficial de la cantante. Para acceder a esa primera fase era necesario haberse registrado antes del viernes 24 de abril a las 16:00 horas.

La preventa de Live Nation estará disponible desde el miércoles 29 de abril a las 10:00 horas para usuarios registrados en su página web. Según la promotora, el límite será de seis entradas por compra.

La venta general comenzará el jueves 30 de abril a las 10:00 horas a través de Live Nation y Ticketmaster.

Cómo comprar entradas para Karol G

Las entradas para ver a Karol G en Barcelona, Sevilla y Madrid podrán comprarse en los canales oficiales de venta, principalmente Live Nation y Ticketmaster. La recomendación para los fans es acceder con antelación, tener la cuenta creada y comprobar que los datos personales y el método de pago están actualizados antes de entrar en la cola virtual.

Ticketmaster recuerda que la venta general de la gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ comenzará a las 10:00 horas del jueves 30 de abril y que habrá preventas adicionales durante los días previos.

Karol G refuerza su gira mundial con seis conciertos en España

La gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ llevará a Karol G por grandes estadios de América y Europa. En España, la artista doblará fechas en las tres ciudades elegidas, una señal de la alta demanda que genera la cantante colombiana.

Con estas seis citas, Karol G volverá a situarse entre los grandes nombres de la música latina en directo. Barcelona abrirá el tramo español de la gira, Sevilla tomará el relevo una semana después y Madrid cerrará el paso de la artista por España con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano.

Una gira de estadios con impacto internacional

Karol G llega a esta nueva etapa tras consolidarse como una de las artistas latinas más influyentes del mundo. Ticketmaster destaca que la cantante acumula cinco álbumes ampliamente reconocidos, más de 117.000 millones de reproducciones en plataformas digitales y 310 discos de platino de la RIAA.

La nueva gira apunta a ser uno de los fenómenos musicales de 2027. En España, las fechas de Barcelona, Sevilla y Madrid prometen una fuerte demanda de entradas desde las primeras horas de preventa.