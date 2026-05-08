La esperada vuelta de Morante de la Puebla a los ruedos tendrá que esperar unos días más. El diestro cigarrero no toreará finalmente en la Feria de San Pedro Regalado de Valladolid, donde estaba anunciado para el domingo 10 de mayo, y centrará ahora su recuperación en llegar en condiciones a la Feria del Caballo de Jerez, prevista como escenario de su reaparición el 15 de mayo.

La decisión se produce después de que el proceso de recuperación de Morante se haya alargado ligeramente más de lo previsto. Aunque su evolución es positiva, el torero necesita algunos días más para completar su puesta a punto tras la grave cornada sufrida en la Maestranza de Sevilla durante la Feria de Abril.

Morante causa baja en Valladolid

Morante estaba anunciado en Valladolid en uno de los carteles más esperados de la feria. Sin embargo, finalmente no podrá cumplir ese compromiso al no encontrarse todavía plenamente recuperado para afrontar una tarde de máxima exigencia.

La baja del torero supone un cambio importante en el festejo de San Pedro Regalado. Tras su ausencia, la empresa ha recompuesto el cartel con Alejandro Talavante, Juan Ortega y Borja Jiménez, con toros de Jandilla.

Jerez, nueva fecha para su regreso

El objetivo de Morante pasa ahora por reaparecer el 15 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera. La plaza gaditana se convierte así en el punto señalado para el retorno de una de las figuras más personales del escalafón.

La cita tendrá además un fuerte componente simbólico. El regreso de Morante coincidirá con los actos de homenaje a Rafael de Paula, figura esencial del toreo jerezano y referente artístico para el diestro de La Puebla del Río.

Homenaje a Rafael de Paula

La jornada en Jerez tendrá un significado especial por la inauguración del monumento a Rafael de Paula, una iniciativa impulsada personalmente por Morante para rendir tributo al genio del barrio de Santiago.

La escultura, obra de Martín Lagares, servirá como antesala de una tarde en la que la historia y la actualidad del toreo de arte se darán la mano en la ciudad gaditana. Para Morante, el regreso en Jerez no será solo una reaparición, sino también una cita cargada de emoción y simbolismo.

Una recuperación medida antes de las grandes ferias

Con esta decisión, Morante busca asegurar la estabilidad física necesaria antes de afrontar el exigente calendario que le espera durante el mes de mayo. Su prioridad es consolidar la recuperación y evitar riesgos después de una cornada especialmente seria.

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La afición de Jerez será, por tanto, la primera en ver de nuevo al diestro vestido de luces si la evolución continúa según lo previsto. Su reaparición se perfila como uno de los grandes acontecimientos taurinos de la temporada.