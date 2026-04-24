Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado lidian reses de Juan Pedro Domecq en una jornada de máxima expectación en Sevilla con el cartel de «no hay billetes» ya colgado.

La plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla vuelve a concitar este viernes, 24 de abril, toda la atención del orbe taurino. En el corazón de la Feria de Abril, el histórico coso del Baratillo acoge una de las citas más señaladas del abono sevillano, una jornada que ha despertado tal interés que ya se ha colgado el cartel de «no hay billetes» para las categorías principales.

Más de 12.000 personas se darán cita esta tarde para presenciar un festejo que se enmarca en un ciclo que prevé atraer a unos 200.000 espectadores a la capital hispalense durante todo el mes. Tras el éxito de la jornada de ayer, protagonizada por José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta, la Maestranza encara hoy una de sus tardes centrales con un cartel de figuras consolidadas.

Cartel y ganadería para hoy en Sevilla

La terna para este viernes 24 de abril está compuesta por tres diestros que aúnan maestría, legado y la elegancia propia de la escuela sevillana:

• Daniel Luque

• Juan Ortega

• Pablo Aguado

Los diestros se enfrentarán a toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq, aunque la jornada contará también con la presencia de reses de El Parralejo. El festejo dará comienzo a las 18:30 horas, manteniendo el horario habitual de las corridas de abono en esta fase del ciclo.

Precios y próximas citas

Para aquellos aficionados que busquen adquirir localidades de última hora en otras fechas, los precios para la Feria de Abril en la Maestranza oscilan entre los 75 euros de las entradas más económicas y los 237 euros de los asientos más privilegiados.

El calendario taurino continuará este fin de semana con los siguientes carteles:

• Sábado 25 de abril: Toros de La Quinta para El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido.

• Domingo 26 de abril: Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

Dónde ver la corrida por televisión y online

Los aficionados que no puedan desplazarse al coso sevillano podrán seguir el espectáculo en directo. La retransmisión de los festejos de la Feria de Abril de Sevilla 2026 está disponible a través de OneToro TV y de À Punt. Ambas plataformas ofrecerán la emisión tanto en sus canales habituales como en sus aplicaciones para dispositivos móviles.