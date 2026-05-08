La Feria de San Pedro Regalado de Valladolid sufre una importante remodelación en uno de sus carteles más esperados. Morante de la Puebla no toreará finalmente este domingo tras probarse en el campo y comprobar que todavía no se encuentra al cien por cien para reaparecer.

La ausencia del diestro sevillano se suma a la baja ya anunciada de Roca Rey, también convaleciente tras su percance en la pasada Feria de Abril de Sevilla. De este modo, la empresa Tauroemoción ha tenido que rehacer el cartel a pocos días del festejo.

Talavante y Borja Jiménez sustituyen a Morante y Roca Rey

Para cubrir dos bajas de máximo nivel, la empresa ha apostado por dos nombres importantes del escalafón: Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Ambos entran en el cartel junto a Juan Ortega, que ya estaba anunciado inicialmente.

Así, el cartel definitivo de Valladolid queda formado por:

Toros de Jandilla para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Borja Jiménez

El festejo mantiene la misma fecha, plaza y ganadería, con los toros de Jandilla como eje de una tarde que continúa generando expectación entre los aficionados.

Morante retrasa su reaparición

Morante de la Puebla tenía previsto reaparecer en Valladolid, pero su recuperación se ha alargado más de lo esperado. Aunque el estado general del torero evoluciona favorablemente, las sensaciones tras probarse en el campo han aconsejado retrasar su vuelta a los ruedos.

El objetivo del diestro es no asumir riesgos antes de afrontar un calendario exigente durante el mes de mayo. Su regreso se orienta ahora hacia la Feria de Jerez, donde está prevista su reaparición si completa satisfactoriamente su puesta a punto.

Roca Rey tampoco estará en Valladolid

La baja de Morante se suma a la de Roca Rey, que también se encuentra en proceso de recuperación. El torero peruano estaba anunciado en uno de los carteles estrella del ciclo vallisoletano, por lo que su ausencia obligó a la empresa a buscar una sustitución de primer nivel.

Con estos cambios, Valladolid pierde a dos de las grandes figuras inicialmente anunciadas, pero mantiene un cartel de gran interés con tres toreros capaces de sostener la expectación de la tarde.

Un cartel con atractivo pese a las bajas

La combinación final reúne perfiles muy distintos. Alejandro Talavante aporta veteranía, personalidad y capacidad artística; Juan Ortega mantiene el sello clásico que ya formaba parte del cartel original; y Borja Jiménez llega en un gran momento de forma y con la oportunidad de reforzar su sitio en una plaza importante.

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Pese a los contratiempos, la corrida sigue siendo uno de los platos fuertes de la Feria de San Pedro Regalado. La empresa ha confirmado que las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas sin necesidad de realizar ningún cambio.

Valladolid mantiene la expectación

La doble baja de Morante y Roca Rey cambia por completo el planteamiento inicial, pero no elimina el interés de una tarde marcada por los toros de Jandilla y por una terna con argumentos suficientes para responder en el ruedo.

El domingo, Valladolid centrará la atención taurina con un cartel renovado que combina experiencia, clasicismo y ambición.