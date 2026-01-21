La circulación de trenes en toda la red de Rodalies de Cataluña ha sido suspendida tras el descarrilamiento de dos trenes, uno de ellos con saldo trágico de un fallecido y quince personas heridas, informó Adif.

El primer accidente ocurrió entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), cuando un muro de contención se desplomó sobre la vía debido a las fuertes lluvias que afectan a la región. El tren de la línea 4, que transportaba a 37 pasajeros, impactó contra el muro, provocando la muerte del maquinista y dejando a quince personas heridas.

Horas más tarde, un segundo tren descarriló en la línea R1, entre Maçanet Massanes y Tordera, tras chocar contra una roca caída sobre la vía por el temporal. En este incidente viajaban diez pasajeros, quienes resultaron ilesos.

Adif ha explicado que la suspensión del servicio se mantiene «hasta que finalice el reconocimiento de la infraestructura ferroviaria» y que las condiciones meteorológicas dificultan las tareas de restablecimiento.