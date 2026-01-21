El grupo parlamentario de JxCat ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso y del Parlamento de Cataluña de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ante la crisis que atraviesa Rodalies y la reciente gestión de la infraestructura ferroviaria en la región.

La petición llega después del accidente ocurrido anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren de la línea R4 colisionó contra un muro de contención derribado a la vía por las fuertes lluvias, provocando la muerte de un maquinista y 37 heridos, cinco de ellos graves. A consecuencia del siniestro, la circulación de todas las líneas de Rodalies permanece suspendida.

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias trabajan desde la noche del lunes revisando toda la red catalana mediante convoyes especiales para garantizar que no haya tramos dañados por el temporal.

En un mensaje publicado en X, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del maquinista fallecido y agradeció la labor de bomberos, sanitarios y cuerpos policiales que intervinieron tras el accidente.