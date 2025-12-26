La tranquila urbanización de El Pinet, en la pedanía de la Marina de Elche, se ha visto sacudida por un doble homicidio ocurrido el pasado lunes. Dos hombres de nacionalidad polaca mataron a golpes a dos turistas alemanes, presuntamente tras intentar desalojarlos del chalet donde residían como okupas.

Tras los hechos, los sospechosos se atrincheraron en la vivienda durante más de 19 horas, sin tomar rehenes ni portar armas, hasta que agentes de la Guardia Civil intervinieron por la fuerza este martes. Para ello, se desplegó un operativo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (USECIC) que logró detener a los dos presuntos autores sin incidentes.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha informado que ambos hombres contaban con antecedentes por intentos de okupación y que ya habían sido detenidos hasta en tres ocasiones por la Policía Local. “La reincidencia es un problema gravísimo y, en este caso, se ha llevado por delante la vida de dos personas. Es muy grave e inmoral”, declaró, defendiendo la necesidad de crear una oficina antiokupas en la ciudad.

Fuentes de la Guardia Civil señalaron que los cuerpos sin vida fueron encontrados en plena calle y que el móvil del crimen apunta a una disputa por la ocupación del chalet, descartando por el momento un ajuste de cuentas entre bandas. Además, una tercera persona resultó gravemente herida y se encuentra hospitalizada en Elche.

Una vecina alertó a las autoridades tras ver a los presuntos agresores intentar sacar lo que parecía ser un cadáver de la vivienda. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles exactos del suceso.