Los fuegos, originados cerca de las vías pero ajenos a la infraestructura, han interrumpido la circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, así como entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro Mercancías.

La red ferroviaria madrileña ha sufrido este jueves importantes perturbaciones como consecuencia de dos incendios declarados cerca de la infraestructura en la región. La situación ha obligado a Renfe y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a suspender la circulación de trenes en varios tramos del servicio de Cercanías, una medida de seguridad que impacta directamente en los convoyes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona.

Interrupción del servicio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares

En el marco de una jornada marcada por las dificultades derivadas de los incendios forestales en la península, la operadora Renfe ha anunciado la suspensión del tráfico ferroviario en el tramo comprendido entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Alcalá de Henares.

La compañía ha confirmado que las llamas se han originado fuera del ámbito de sus labores. Sin embargo, dada la estrecha proximidad del fuego a la infraestructura, la presencia del mismo supone un riesgo directo para mantener la marcha de los trenes con las debidas garantías de seguridad.

Esta interrupción afecta directamente a los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona que realizan su recorrido por este tramo. Según han precisado desde la propia empresa en respuesta a los usuarios, los convoyes en ambos sentidos se encuentran completamente detenidos a la espera de que los equipos de extinción logren sofocar el fuego. Por el momento no se ha precisado el tiempo que se prolongará la parálisis del servicio, aunque Renfe ha asegurado que se está trabajando para resolver la incidencia a la mayor brevedad.

🔴 Suspendida la circulación entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares debido a un incendio ajeno a Renfe y próximo a la infraestructura.



🚆 Afectados trenes de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.



🙏 Agradecemos su comprensión. — InfoRenfe (@Inforenfe) July 23, 2026

Afecciones en San Fernando de Henares y desvíos por Atocha

A esta incidencia se suma un segundo foco registrado en el municipio de San Fernando de Henares. Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha reiterado que las causas del fuego son totalmente ajenas a la explotación del sistema ferroviario.

Apenas diez minutos después del primer aviso, el administrador de la infraestructura ha publicado una segunda advertencia a los viajeros para informar de la suspensión de la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro Mercancías.

Este nuevo corte afecta al material rodante de la línea CIVIS que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín. Como medida operativa para dar continuidad al trayecto, los convoyes pertenecientes a esta línea están siendo desviados a través de la estación de Atocha.

En la zona del incendio originado en San Fernando de Henares ya se encuentran desplegados y trabajando de forma coordinada los equipos de bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Fuentes de emergencias regionales han confirmado el operativo sobre el terreno y han trasladado un mensaje de tranquilidad, asegurando que la situación no reviste mayor gravedad.