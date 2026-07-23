Toledo se queda sin aliento… pero no por el calor. “Sueños de libertad” prepara hoy su capítulo 610 en Antena 3 (15:45) con el impulso emocional dejado por el episodio anterior y con frentes abiertos entre las familias que luchan por sobrevivir —y por controlar el futuro— en los años 50.

Si el día de ayer ya vino cargado, el de hoy llega con la misma sensación: nada está cerrado del todo. Y es que el avance real previo sitúa el contexto justo donde más duele: en las consecuencias del dolor, en las confesiones que cambian relaciones y en las disputas que se agrandan entre los De la Reina.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El capítulo anterior dejó un golpe especialmente delicado para Marisol, tras las duras consecuencias del aborto. En ese panorama, Miguel optó por no separarse de su lado y permanecer muy pendiente de su recuperación, marcando una dinámica emocional que condiciona cualquier decisión posterior. A la vez, en paralelo, también se movió el vínculo de Mabel y Salva: ella se sinceró con él y le confesó el duro drama que atraviesa su familia. Esas palabras, tal y como se plantea en el contexto del avance, no caen en saco roto, porque alteran la forma en que ambos miran lo que está por venir.

Pero si hay un termómetro que no para de subir en la historia es la tensión dentro de los De la Reina. En el último tramo, Damián recriminó a Tasio su alianza con Gabriel, dejando claro que la confianza tiene un precio y que las decisiones del pasado siguen pasando factura en presente. En la misma órbita de conflicto, Andrés volvió a enfrentarse al empresario por haber manipulado la situación para perjudicar a la familia. La lucha, por tanto, no se limita a lo emocional: también es estratégica, y cada movimiento amenaza con agrandar el conflicto.

Asimismo, el avance real remarca que Begoña intentó negociar con Gab (el texto facilitado se corta en ese punto), lo que apunta a que hoy puede seguir el pulso entre lo que se dice y lo que se intenta conseguir sin romper del todo la baraja. Con el material disponible, lo más prudente es quedarse con la idea de que el capítulo 610 continúa encadenando consecuencias: las que nacen del dolor de Marisol y del compromiso de Miguel; las que se abren tras la confesión de Mabel a Salva; y las que estallan en los choques entre Damián, Tasio, Gabriel y Andrés.

En definitiva, hoy la serie vuelve a apostar por ese cruce de caminos donde una conversación puede ser un punto de inflexión… y una alianza, una sentencia.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

La emisión de hoy, jueves 23 de julio de 2026, corresponde al capítulo 610 de “Sueños de libertad”. ¡Buen plan para seguir el pulso familiar en Toledo!

Y ojo: el propio material de prensa recuerda que la serie se acerca al cierre de la tercera temporada y que el camino hacia el siguiente ciclo llega “cargado de emoción”, con nuevos protagonistas y misterios. Así que hoy, más que nunca, conviene no perder detalle.