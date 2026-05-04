El IBEX 35 cerró el lunes 4 de mayo de 2026 en 17.356,10 puntos, con una variación de -424,90 puntos (-2,39%). La sesión dejó un claro mensaje: la cotización se aleja de los soportes recientes y consolida una tendencia a la baja marcada por una apertura muy por encima del cierre.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice arrancó en 17.829,10 puntos y llegó a tocar un máximo intradía de 17.833,00. Sin embargo, el movimiento bajista ganó terreno con rapidez y el mínimo se situó en 17.308,20, antes de que el mercado cerrara en terreno negativo.

Cómo cerró el IBEX 35

La jornada tuvo un perfil típico de corrección: en lugar de recuperar posiciones desde la apertura, el índice se fue desinflando durante la mayor parte del día. El contraste entre el arranque y el final de la sesión es notable: la brecha entre la apertura (17.829,10) y el cierre (17.356,10) supera los 470 puntos.

En términos comparativos, el cierre de hoy se produce tras la referencia de la sesión anterior, que terminó en 17.781,00 puntos. Con una caída de -424,90 puntos, el IBEX pierde alrededor del 2,39% en el día, un nivel que suele amplificar el efecto emocional del inversor cuando coincide con una secuencia de cierres ya debilitados.

La foto intradía muestra además que el mercado sí intentó sostenerse: el mínimo de 17.308,20 no fue un suelo definitivo, pero sí el punto en el que se concentró la última fase de negociación antes del cierre. En ese tramo final, la volatilidad se tradujo en un resultado neto claramente negativo.

Lectura para el inversor

Más que una caída aislada, el cierre del lunes encaja en el marco de presión vendedora que ya se venía observando en el tramo final de abril. La tendencia no sólo se refleja en el porcentaje del día, sino también en la relación entre apertura y cierre, que evidencia que el comprador no logró revertir el sentimiento dominante durante la sesión.

Evolución de la semana

Mirando los últimos cinco cierres disponibles, la semana dibuja un pulso irregular pero con desenlace bajista:

2026-04-27 : cierre en 17.692,90 puntos.

: cierre en puntos. 2026-04-28 : cierre en 17.774,90 puntos, con la sesión ligeramente al alza.

: cierre en puntos, con la sesión ligeramente al alza. 2026-04-29 : cierre en 17.642,80 puntos, nueva desaceleración.

: cierre en puntos, nueva desaceleración. 2026-04-30 : cierre en 17.781,00 puntos, un rebote que no rompió la inercia.

: cierre en puntos, un rebote que no rompió la inercia. 2026-05-04: cierre en 17.356,10 puntos, con caída del -2,39% y máximos y mínimos cada vez más reveladores.

En conjunto, el movimiento de hoy actúa como el factor correctivo más intenso del bloque de sesiones. La secuencia sugiere un mercado que intenta reaccionar, pero que se encuentra con un entorno de decisión del inversor aún prudente, especialmente cuando la apertura no consigue sostenerse y los descensos se imponen.

Euríbor y mercados

En paralelo a la dinámica bursátil, el Euríbor sigue siendo un termómetro relevante para el sentimiento en España, sobre todo por su efecto sobre la financiación y los tipos de los préstamos hipotecarios. Sin entrar en cifras concretas, el contexto habitual es que las expectativas sobre la política monetaria y los movimientos en los tipos de interés europeos influyan en la percepción del mercado: cuando aumenta la incertidumbre sobre el camino de los tipos, se intensifica la cautela tanto en renta variable como en el sector financiero.

Así, la combinación de volatilidad en bolsa y sensibilidad a los indicadores de tipos refuerza la atención del inversor a la evolución macro y a las señales que puedan llegar desde Europa. En jornadas como la de hoy, la renta variable tiende a reaccionar con especial rapidez cuando se reconfiguran expectativas sobre financiación, inflación y riesgo.

Cita: datos del IBEX 35 proceden de Yahoo Finance para el lunes 4 de mayo de 2026.

Con el cierre en 17.356,10 puntos y una variación de -2,39%, el IBEX 35 suma un nuevo paso en la dirección bajista que domina el tramo reciente, dejando al mercado pendiente de la próxima sesión para confirmar si se trata de una continuación de la corrección o de un punto de inflexión.