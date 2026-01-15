La VI Jornada Internacional de Juego Responsable Ceuta-LATAM, que se celebrará el próximo 9 de abril de 2026, contará con la participación destacada de Dreams, uno de los operadores más importantes de casinos y entretenimiento de Latinoamérica, que se incorpora como ponente y colaborador principal del evento.

Organizado por la Alianza Internacional por un Juego Responsable en colaboración con el Gobierno de Ceuta, el encuentro se consolidará como un punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica, reuniendo a reguladores, operadores y expertos de ambos continentes en un formato híbrido, presencial y online.

Una alianza estratégica transatlántica

La presencia de Dreams refuerza el objetivo de la jornada: promover la cooperación internacional para un juego seguro y sostenible. La compañía aportará su experiencia en políticas de sostenibilidad y protección al jugador en mercados tanto maduros como emergentes.

Víctor Ide, CEO de Dreams, destacó la importancia de este evento:

«Para Dreams, cruzar el Atlántico y estar presentes en Ceuta no es solo una oportunidad institucional, es una declaración de principios. Venimos a compartir nuestra experiencia desde Chile, pero también a construir puentes con Europa y aprender de las mejores prácticas regulatorias.»

Por su parte, Mariela Huenchumilla, Gerente de Juego Responsable de Dreams, subrayó el papel de la tecnología y la humanización en la protección del jugador:

«El juego responsable no conoce fronteras, pero sí requiere adaptación cultural y tecnológica. En Ceuta mostraremos cómo detectamos conductas de riesgo y priorizamos la salud del jugador.»

Ceuta, hub de innovación y regulación

Desde el Gobierno de Ceuta, se resaltó el valor estratégico de contar con un actor latinoamericano de primer nivel:

«Que Dreams elija Ceuta confirma que nuestra ciudad se ha posicionado como un hub tecnológico y regulatorio de referencia mundial. Estamos encantados de recibirlos.»

Un programa de vanguardia

La organización adelantó que la jornada abordará temas clave como la inteligencia artificial para la protección del jugador, la integridad en el deporte, los retos del mercado brasileño y el uso de blockchain para la trazabilidad y prevención de blanqueo.

La VI Jornada concluirá con una síntesis de acuerdos y una hoja de ruta conjunta, buscando establecer estándares mínimos y una coordinación regulatoria entre Ceuta y Latinoamérica.