

Barcelona (EFE).- Un avión de Turkish Airlines efectuó este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona tras recibir una «amenaza» de seguridad a bordo, lo que activó a la Guardia Civil, según informó Aena.

El aeropuerto continúa operando con normalidad y no se han registrado incidentes adicionales. Las autoridades investigan los detalles de la alerta para determinar su naturaleza y garantizar la seguridad de los pasajeros.