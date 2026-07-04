La momia de Lee Cronin se estrena en HBO Max

El terror de 2026 sigue demostrando un gran estado de forma. Tras títulos como Send Help, Backrooms u Obsession, ahora llega a HBO Max una de las propuestas más oscuras y perturbadoras del año: La momia de Lee Cronin.

La película, estrenada en cines el pasado 17 de abril, aterriza ahora en streaming con una reinterpretación mucho más cruda, física y violenta del clásico mito de la momia. Lejos del tono aventurero de otras versiones populares del personaje, el director Lee Cronin, responsable de Posesión infernal: El despertar, apuesta por una historia de horror familiar, trauma y posesión corporal.

Con Laia Costa y Jack Reynor al frente del reparto, La momia de Lee Cronin se presenta como una película incómoda, intensa y con una fuerte personalidad visual.

Una nueva versión de La momia alejada del cine de aventuras

Aunque el personaje de la momia ha estado muy ligado al cine de aventuras y al espectáculo comercial, esta nueva adaptación toma un camino completamente diferente. Lee Cronin construye una película mucho más cercana al terror físico, al drama familiar y al gore que al entretenimiento ligero.

De hecho, el propio título deja clara la intención del proyecto: La momia de Lee Cronin no pretende ser una continuación espiritual de la trilogía protagonizada por Brendan Fraser ni una nueva pieza dentro de un universo de monstruos al estilo de la fallida versión con Tom Cruise. Aquí el mito clásico sirve como punto de partida para una historia mucho más personal y desagradable.

La película tuvo un presupuesto aproximado de 22 millones de dólares y logró recaudar cerca de 90 millones, consolidándose como una propuesta arriesgada dentro de un panorama dominado por franquicias, secuelas y reboots más convencionales.

¿De qué trata La momia de Lee Cronin?

La historia de La momia de Lee Cronin sigue a una periodista y a su marido, una pareja marcada por la desaparición de su hija en el desierto de Marruecos. Ocho años después, una tormenta de arena cambia sus vidas para siempre: la niña regresa, pero ya no parece ser la misma.

Algo oscuro se ha instalado en su cuerpo. A partir de ese momento, sus padres se ven atrapados en una pesadilla asfixiante, obligados a luchar contra el tiempo para salvar a su hija antes de que el mal que la posee termine destruyéndolos a todos.

La película utiliza esta premisa para mezclar terror sobrenatural, drama familiar y horror corporal. El resultado es una historia intensa, violenta y emocionalmente desgarradora.

Laia Costa lidera el reparto de la película

Uno de los grandes atractivos de La momia de Lee Cronin es la presencia de Laia Costa, una de las actrices españolas más reconocidas del cine reciente gracias a trabajos como Cinco lobitos. En esta ocasión, la intérprete se adentra en un registro mucho más oscuro y extremo.

Junto a ella aparece Jack Reynor, conocido por películas como Sing Street y Midsommar, uno de los grandes títulos del terror contemporáneo. El reparto se completa con May Calamawy, Natalie Grace, Veronica Falcon, May Elghety, Shylo Molina y Billie Roy, entre otros nombres.

La combinación de drama interpretativo y terror visceral es una de las claves que distingue a esta película de otras propuestas recientes del género.

Drama familiar, posesión y gore

La momia de Lee Cronin no se limita a recuperar un monstruo clásico. La película utiliza la figura de la momia para hablar del dolor, la pérdida y la destrucción emocional dentro de una familia rota.

El regreso de la hija desaparecida no funciona como una bendición, sino como el inicio de una nueva pesadilla. La cinta convierte el cuerpo en territorio de horror y hace que cada escena avance entre la angustia psicológica y la violencia física.

Cronin refuerza esta sensación con una puesta en escena áspera, un maquillaje inquietante y momentos de gore diseñados para incomodar al espectador. Es una película que no busca ser amable, sino provocar una reacción física: tensión, rechazo, miedo y fascinación.

Una de las películas de terror más comentadas de 2026

Aunque no ha alcanzado el impacto viral de otros fenómenos recientes del terror, La momia de Lee Cronin ha conseguido destacar por su personalidad propia. Su mezcla de serie B, drama familiar y horror extremo la convierte en una de esas películas capaces de dividir al público, pero también de dejar huella.

Con una duración de algo más de dos horas, la película ya está disponible en HBO Max, donde puede convertirse en una de las grandes recomendaciones para quienes buscan películas de terror en streaming este fin de semana.

Para los amantes del género, La momia de Lee Cronin promete una experiencia incómoda, salvaje y muy alejada de las versiones más comerciales del mito. Una película perfecta para quienes quieran pasar miedo de verdad… aunque después cueste dormir.