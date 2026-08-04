Las autoridades sanitarias de Michigan han informado de dos fallecimientos relacionados con un brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de Estados Unidos y que se investiga por su posible vínculo con lechugas contaminadas. Las dos personas presentaban problemas de salud previos que podrían haberse agravado por la infección y la deshidratación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan confirmó que se trata de las primeras muertes asociadas a este brote. No obstante, el organismo no ha divulgado información adicional sobre las personas fallecidas.

Según la información sanitaria disponible, ambas padecían afecciones subyacentes importantes. La diarrea prolongada provocada por la ciclosporiasis puede causar deshidratación, debilidad y pérdida de peso, complicaciones especialmente peligrosas para pacientes vulnerables.

Qué es la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Puede transmitirse mediante alimentos frescos o agua contaminados con materia fecal.

Entre sus principales síntomas se encuentran la diarrea acuosa intensa, los cólicos abdominales, las náuseas, la fatiga y la pérdida de apetito. La enfermedad puede prolongarse durante varios días o semanas y suele tratarse con antibióticos específicos.

Las autoridades recuerdan que las muertes por esta infección son poco habituales, ya que generalmente no se considera una enfermedad mortal. Sin embargo, puede provocar complicaciones graves en personas mayores, inmunodeprimidas o con problemas médicos previos.

Michigan concentra miles de casos

Desde que el brote comenzó a detectarse a principios de mayo, en Michigan se han contabilizado 11.234 casos, incluidos 193 pacientes que necesitaron hospitalización, de acuerdo con los datos citados.

En todo Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han identificado más de 18.000 posibles casos adquiridos dentro del país durante la temporada.

De ellos, 6.707 habrían sido confirmados, mientras otros 11.500 seguían pendientes de análisis para determinar si la infección se produjo en territorio estadounidense.

La investigación apunta a lechuga iceberg

Los organismos sanitarios investigaron inicialmente la posible relación de algunos contagios con la cadena de comida rápida Taco Bell, después de detectarse casos en al menos nueve estados.

Posteriormente, las pesquisas ampliaron el foco hacia una posible contaminación de lechuga iceberg distribuida en diferentes zonas del país.

La empresa agroalimentaria Taylor Farms comunicó que el 17 de julio retiró voluntariamente toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como posible origen de uno de los brotes recientes.

La compañía aseguró que los productos disponibles posteriormente en los establecimientos no formaban parte de los lotes afectados.

Las autoridades creen que el brote disminuye

Los casos de ciclosporiasis suelen aumentar durante la primavera y el verano en Estados Unidos, debido al mayor consumo y distribución de determinados productos frescos.

Aunque el número de afectados ha sido especialmente elevado esta temporada, las autoridades de Michigan consideran que la propagación comienza a reducirse.

La investigación continúa para determinar el origen exacto de la contaminación, la extensión completa del brote y si existen otros alimentos o cadenas de distribución implicados.