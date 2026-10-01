La ministra Milagros Tolón anuncia un dispositivo especializado con ocho profesionales y un coordinador para reforzar el bienestar emocional y la convivencia en los colegios ceutíes.

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CEUTA.— La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha anunciado este jueves desde Ceuta la implantación inminente de un plan psicosocial de apoyo destinado a fortalecer la atención emocional y la convivencia escolar en la ciudad autónoma. El dispositivo, diseñado para abordar las secuelas y situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de la crisis migratoria vivida en la zona, comenzará a operar en un plazo de una a dos semanas.

El plan extraordinario estará integrado por una plantilla especializada compuesta por seis psicólogos, un coordinador de bienestar emocional y tres profesores técnicos de Servicios a la Comunidad. Este equipo itinerante no operará de forma permanente en un solo centro, sino que se activará bajo demanda ante incidentes críticos, problemas de convivencia, malestar emocional o situaciones de vulnerabilidad social que desborden los recursos ordinarios de los colegios e institutos.

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Medidas de apoyo y balance del inicio de curso

Durante su comparecencia, la titular de Educación subrayó que la iniciativa persigue ofrecer una respuesta preventiva, orientativa e interinstitucional en estrecha coordinación con las familias y los servicios sociales externos. El programa complementará a las medidas de choque ya desplegadas desde el 1 de septiembre, entre las que destaca la contratación de vigilancia y seguridad privada las 24 horas del día en todos los centros educativos de la ciudad autónoma, así como la apertura de aulas matinales y vespertinas en los institutos.

Asimismo, Tolón ofreció un balance sobre el desarrollo del primer mes del curso escolar en la ciudad, destacando que la asistencia a las aulas ha experimentado una notable recuperación hasta alcanzar el 90 % de media, frente al 75 % registrado en las jornadas iniciales. La ministra enfatizó que, pese a la complejidad del contexto local, todos los centros educativos permanecen abiertos y funcionando sin que se haya registrado un solo incidente en las instalaciones escolares.