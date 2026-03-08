El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que combina azar y turf celebra su edición este 8 de marzo; consulte la combinación ganadora y el caballo ganador

Este domingo, 8 de marzo de 2026, se celebra una nueva jornada de Lototurf, el peculiar juego de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que une la mecánica de las loterías tradicionales con el apasionante mundo de las carreras de caballos. Los participantes aguardan con interés la publicación de los números extraídos y el caballo ganador de la carrera seleccionada.

La combinación ganadora y el caballo ganador se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial.

Resultado del Lototurf de hoy, domingo 8 de marzo de 2026:

• Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

• Caballo ganador (carrera): X

• Reintegro: X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica de juego: ¿Cómo funciona?

Para participar en el Lototurf, el jugador debe realizar una apuesta que consta de dos partes diferenciadas:

1. Bloque de números: Se deben elegir seis números en una tabla del 1 al 31.

2. Bloque de caballos: Se debe seleccionar un número del 1 al 12, que corresponde al caballo que el jugador predice que ganará la carrera designada para el sorteo.

El precio de cada apuesta es de 1 euro. Es un formato de juego único en España que permite a los aficionados a la hípica y a las loterías combinar ambas aficiones en un solo boleto.

Categorías de premios

El Lototurf cuenta con varias categorías de premios, dependiendo de cuántos números se acierten y si se ha acertado el caballo ganador de la carrera:

• Premios principales: Requieren el acierto de los seis números y del caballo ganador.

• Premios menores: Se otorgan por acertar diferentes combinaciones de números, incluso sin acertar el caballo ganador, o bien por acertar solo el caballo ganador y/o el reintegro.

Procedimiento para el cobro de premios

El proceso para percibir las ganancias sigue las normas generales de SELAE:

• Premios menores (inferiores a 2.000 euros): Pueden cobrarse en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías.

• Premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros): Es necesario acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

Todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda que la única lista oficial válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).