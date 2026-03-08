El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad para obtener un premio millonario este 8 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario y el reintegro

Este domingo, 8 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de la Bonoloto, una de las modalidades de juego diario más populares en España bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La sencillez de su mecánica y su coste asequible la convierten en una cita clave para los participantes que buscan validar sus boletos y comprobar si sus números coinciden con la combinación ganadora que se extraerá en el salón de sorteos esta noche.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de hoy se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial.

Resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 8 de marzo de 2026:

• Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

• Complementario: X

• Reintegro: X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Tipos de apuesta en la Bonoloto

Para participar en la Bonoloto, los jugadores disponen de dos modalidades principales:

• Apuesta simple: El participante debe escoger seis números en una tabla del 1 al 49. Se permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto.

• Apuesta múltiple: El jugador tiene la posibilidad de seleccionar más de seis valores, con un tope máximo de once números. Esta opción incrementa las probabilidades de acierto, aunque conlleva un aumento proporcional en el precio del resguardo.

Cada apuesta tiene un precio de 0,50 euros. Para que un boleto sea válido, el importe mínimo debe ser de 1 euro, lo que implica realizar al menos dos apuestas.

Dónde y cómo cobrar los premios

El procedimiento para percibir las ganancias varía según el importe del premio:

• Premios menores (inferiores a 2.000 euros): Pueden cobrarse directamente en cualquiera de los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías.

• Premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros): Es necesario acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

Es fundamental tener presente que todos los premios, independientemente de su cuantía, tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda que la única lista oficial válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).