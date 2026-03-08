El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado pone en juego un extraordinario bote millonario este 8 de marzo; consulte la combinación ganadora y el número clave

Este domingo, 8 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de El Gordo de la Primitiva, uno de los juegos de azar más esperados de la semana bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La gran expectación que genera su bote acumulado convierte a este sorteo en una cita ineludible para los participantes que buscan validar sus boletos y comprobar si sus números coinciden con la combinación ganadora de esta noche.

La combinación premiada de El Gordo de la Primitiva se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial y la extracción de los números en el salón de sorteos de Loterías.

Resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 8 de marzo de 2026:

• Combinación ganadora: X, X, X, X y X

• Número Clave: X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica del sorteo: ¿Cómo se juega?

Para participar en El Gordo de la Primitiva, el jugador debe seleccionar cinco números en una tabla del 1 al 54 y un número clave en una tabla del 0 al 9. El objetivo principal es acertar la combinación completa para llevarse el bote acumulado.

El precio de cada apuesta sencilla es de 1,50 euros. Al tratarse de un sorteo con un sistema de categorías de premios muy variado, existen múltiples opciones de obtener un premio incluso acertando solo el número clave o parte de la combinación.

Procedimiento para el cobro de premios

El procedimiento para percibir las ganancias varía según el importe del premio:

• Premios menores (inferiores a 2.000 euros): Pueden cobrarse directamente en cualquiera de los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías.

• Premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros): Es necesario acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

Es fundamental tener presente que todos los premios, independientemente de su cuantía, tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado este tiempo, el derecho al cobro caduca definitivamente.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda que la única lista oficial válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).