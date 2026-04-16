Jueves de Europa y de tensión en el estadio del AZ Alkmaar. El partido, correspondiente a la UEFA Europa Conference League, acabó con tablas: AZ Alkmaar 2-2 Shakhtar Donetsk. Un duelo que osciló del dominio a la necesidad, de la ventaja a la persecución, hasta que el marcador se acomodó en el 2-2 definitivo, dejando la sensación de que ambos equipos merecieron algo más y, a la vez, que ninguno pudo cerrar el encuentro.

Desde el inicio, el Shakhtar buscó imponer ritmo con transiciones rápidas, mientras el AZ intentó consolidar el control desde posiciones más adelantadas. El partido no tardó en adquirir ese carácter de eliminatoria en la que cada detalle pesa: cuando parecía que los neerlandeses iban a encontrar continuidad, el rival golpeó con eficacia. El primer aviso lo dio el Shakhtar Donetsk con el 0-1.

Bloque de goles

58′ — Shakhtar Donetsk: Alisson (0-1). El tanto llegó en un momento en el que el encuentro pedía precisión y los ucranianos acertaron.

— (0-1). El tanto llegó en un momento en el que el encuentro pedía precisión y los ucranianos acertaron. 73′ — AZ Alkmaar: I. Jensen (1-1). Reacción rápida del equipo local para devolver el empate al luminoso.

— (1-1). Reacción rápida del equipo local para devolver el empate al luminoso. 80′ — AZ Alkmaar: M. Sin (2-1). El AZ tomó ventaja y obligó al Shakhtar a cambiar el plan.

— (2-1). El AZ tomó ventaja y obligó al Shakhtar a cambiar el plan. 83′ — Shakhtar Donetsk: Luca Meirelles (2-2). Un golpe final que castigó al AZ y selló el reparto de puntos.

Análisis breve

El guion, en esencia, fue el de un encuentro con mucha verticalidad. El Shakhtar supo aguantar el empuje inicial del AZ y, cuando encontró espacios, los convirtió en ocasiones claras. Alisson marcó el gol de la tranquilidad relativa, pero el AZ —con Jensen como catalizador— reaccionó con decisión y convirtió la respuesta en ventaja. Ahí estuvo el pulso psicológico: del 0-1 al 2-1 en pocos minutos indica no solo acierto, sino también capacidad de lectura del partido.

Sin embargo, el AZ no pudo mantener la renta. El tanto de Luca Meirelles en el 83′ dejó al estadio con esa mezcla de rabia y resignación que aparece cuando el rival encuentra el último recurso antes del final. El Shakhtar, lejos de desinflarse, siguió creyendo en la jugada final y castigó el tramo más delicado para los equipos cuando el partido entra en su tramo de fatiga y gestión.

En términos tácticos, el empate refleja una pelea por el control que nunca se terminó de cerrar. El AZ fue más efectivo en su fase de reacción y logró construir una ventaja que parecía encarrilar el triunfo. Pero el Shakhtar, con el golpe de Meirelles, demostró que su carácter competitivo no se apaga: el 2-2 final es, en parte, el retrato de un partido abierto por dentro y decidido por detalles.

Lo que deja el 2-2

Para el AZ Alkmaar, el resultado es un punto valioso, aunque con sabor a oportunidad perdida: estuvo por delante y no logró sostener el control en el tramo final. Para el Shakhtar, el empate tiene el valor de la supervivencia y el mensaje de que puede competir incluso cuando cae en la dinámica del rival. Con este 2-2, la eliminatoria o el devenir del grupo queda condicionado por lo que suceda después, pero queda claro que ninguno renuncia y ambos equipos pueden hacer daño.

Así se escribe una noche europea: con remontada, con instinto y con un final que obliga a volver a analizar cada minuto. El 2-2 no lo resolverá todo, pero sí deja claro que la Europa Conference League en su versión más intensa todavía tiene mucho por ofrecer.

Marcador final: AZ Alkmaar 2-2 Shakhtar Donetsk.