Este sábado 17 de enero, un sistema de baja presión se acercará a la península ibérica y a las Islas Baleares, lo que generará un panorama meteorológico marcado por cielos cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias serán generalizadas, aunque el interior del tercio oeste peninsular tendrá menor probabilidad de precipitaciones. En contraste, el norte y el este de España, junto con Baleares, experimentarán aguaceros fuertes y persistentes, acompañados de tormentas.

En los Pirineos, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve, con cotas que oscilarán entre los 1.400 y 1.600 metros. Se espera que acumulen grandes cantidades de nieve, mientras que en la cordillera Cantábrica y otros sistemas montañosos, la cota de nieve comenzará entre los 1.200 y 1.400 metros, descendiendo hasta los 900-1.000 metros en algunas áreas.

Por otro lado, en las Islas Canarias, se pronostican cielos nublados con lluvias que pueden ser considerables, especialmente en las zonas del norte y noreste de las islas más montañosas. Además, las brumas y nieblas serán comunes en las áreas altas, sobre todo en el norte y el oeste del país.

El informe también indica que las temperaturas máximas descenderán en gran parte del territorio, mientras que las mínimas también mostrarán una tendencia a la baja, excepto en los archipiélagos y en el noreste de la península. Se anticipan heladas ligeras en los sistemas montañosos, así como en la meseta norte y el este de la meseta sur, siendo más intensas en los Pirineos y en la región noroeste de Castilla y León.

El viento será predominantemente débil a moderado, con direcciones variables en el interior de la península, el golfo de Valencia y el litoral cantábrico. Se espera un viento moderado del norte y noroeste en Galicia y el Golfo de Cádiz, además de poniente en Alborán y componente sur en Baleares y el noreste del Mediterráneo.

En Canarias, se prevé un viento del norte, que podría ser moderado, con períodos de viento fuerte y rachas muy intensas en zonas expuestas. Este escenario creará condiciones climáticas cambiantes y potencialmente complicadas.

En lo que respecta a la previsión para el día domingo, se anticipan precipitaciones fuertes o persistentes en Cataluña y nevadas significativas en el Sistema Central, la Ibérica Norte y los Pirineos. Esto se debe al aislamiento de una masa de aire frío sobre la península y Baleares, dejando cielos muy nubosos con lluvias en el norte y nordeste. Las precipitaciones serán más intensas en la mitad noreste del país.

Los sistemas montañosos continuarán recibiendo nieve, con cotas que variarán y grandes acumulaciones previstas, especialmente en los Pirineos. Mientras tanto, en las Islas Canarias también se prevén condiciones nubladas con lluvias moderadas y persistentes en el norte-nordeste. La situación meteorológica en España, especialmente con la llegada de nieve y lluvia, requiere precaución y seguimiento actualizado del tiempo.