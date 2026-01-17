El estadio de La Cartuja será el escenario este sábado, 17 de enero de 2026, de uno de los partidos más atractivos de la jornada. El Real Betis y el Villarreal CF se citan a las 21:00 horas en un duelo directo por las plazas europeas, aunque ambos llegan en estados de forma radicalmente opuestos.

Para los de Manuel Pellegrini, el partido es una final para no descolgarse de la zona noble, mientras que el «Submarino Amarillo» de Marcelino García Toral busca consolidar su plaza de Champions e incluso presionar al Real Madrid en la lucha por la segunda posición.

Horario: ¿A qué hora empieza el Betis – Villarreal?

El encuentro cerrará la jornada sabatina de este 17 de enero, arrancando a las 21:00 horas (hora peninsular española). Debido a diversos eventos, el choque se traslada de forma excepcional al Estadio de La Cartuja.

Televisión y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

El Betis – Villarreal podrá seguirse en vivo a través de los siguientes canales:

• Movistar+ LaLiga: Disponible en el dial 54 de Movistar y en las plataformas asociadas.

• Orange TV: En el dial 110.

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange TV para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Claves y dinámicas del encuentro

• El Betis, obligado a reaccionar: Pese a la inyección de moral que supuso eliminar al Elche en Copa, los béticos atraviesan una racha gris en Liga, con solo 3 victorias en los últimos 10 partidos. Actualmente sextos (empatados con el Celta), una derrota les podría sacar de los puestos europeos.

• El Villarreal, en modo intratable: El equipo de Marcelino es uno de los más en forma del campeonato. Con 8 victorias en las últimas 10 jornadas, defienden la tercera plaza ante el acecho del Atlético de Madrid y miran de reojo los cuatro puntos de distancia que les separan del Real Madrid.

• Factor campo: El Betis llega como el octavo mejor local del campeonato (5V, 1E, 3D), un fortín que será puesto a prueba por el orden táctico y la pegada del conjunto castellonense.