El Real Betis se adelantó por dos veces en el marcador, pero el SC Braga tiró de pegada y de un plan ofensivo incisivo para llevarse el partido por 2-4 en la UEFA Europa League disputado el jueves, 16 de abril de 2026. Antony y A. Ezzalzouli pusieron a los verdiblancos en ventaja, sin embargo P. Victor, Vitor Carvalho, R. Horta y Gorby deshicieron cualquier atisbo de reacción bética con una remontada que castigó cada concesión.

Goles: Betis arriba y Braga lo sentencia

El choque tuvo ritmo desde el inicio. El Betis golpeó pronto y, aunque el Braga fue encontrando espacios, los locales se mantuvieron con vida en el marcador durante varios tramos.

13′ Real Betis: Antony (1-0)

Real Betis: Antony (1-0) 26′ Real Betis: A. Ezzalzouli (2-0)

Real Betis: A. Ezzalzouli (2-0) 38′ SC Braga: P. Victor (2-1)

SC Braga: P. Victor (2-1) 49′ SC Braga: Vitor Carvalho (2-2)

SC Braga: Vitor Carvalho (2-2) 53′ SC Braga: R. Horta (2-3)

SC Braga: R. Horta (2-3) 74′ SC Braga: Gorby (2-4)

El partido se rompió cuando el Braga aceleró

El Betis comenzó con determinación. Antony abrió el marcador en el 13′ y el plan verdiblanco se asentó sobre la idea de castigar la primera llegada con velocidad. No fue casualidad: antes del cuarto de hora, el equipo ya había mostrado intención de romper líneas, y esa confianza se tradujo en el 2-0 cuando A. Ezzalzouli amplió diferencias en el 26′.

Sin embargo, el Braga no se descompuso. Con el marcador en contra, el conjunto portugués sostuvo el pulso y, sobre todo, encontró su premio antes del descanso. P. Victor anotó en el 38′ y dejó el encuentro con otra cara para la segunda parte, apagando la ventaja bética y devolviendo la tensión al guion.

La escena cambió por completo en el inicio del segundo tiempo. Primero, Vitor Carvalho igualó en el 49′. Y apenas cuatro minutos después, el Braga dio el golpe decisivo con el 2-3 de R. Horta en el 53′. En ese tramo, el Betis perdió aire: no solo por el marcador, sino por la dificultad para recuperar el control del partido tras encajar dos tantos en pocos minutos.

Cuando el rival se crece, el golpe final llega. Gorby firmó el 2-4 en el 74′, cerrando una remontada que se sustentó en la eficacia y en la capacidad del Braga para aprovechar los momentos de desconexión del Betis.

Análisis breve: ventaja que no se supo defender

Con 2-0 en el marcador, el Real Betis parecía encaminado hacia un resultado cómodo. Pero la gestión de la ventaja fue el punto más sensible. El equipo local mantuvo la presión, sí, aunque el Braga logró introducir dudas en la salida y acortar con precisión los tiempos de reacción. El gol de P. Victor antes del descanso actuó como catalizador: el Betis no terminó de administrar esa ventaja emocional y, al reanudarse el encuentro, el Braga ya había ajustado su agresividad.

El tramo del 49′ al 53′ fue determinante. Dos goles en cinco minutos transformaron el partido en una batalla cuesta arriba para el Betis, que intentó responder, pero se topó con un SC Braga más sólido en las transiciones y más contundente en el área. El 2-4 definitivo, además, llegó con el Betis ya volcado, mostrando que el partido se cerró también en términos de control del riesgo.

Cierre: Braga suma y el Betis deberá reaccionar

El SC Braga se llevó los tres puntos con una remontada de manual: gol en el momento justo, igualdad a tiempo y sentencia con dos impactos más. Para el Real Betis, el aprendizaje es claro: las ventajas tempranas deben convertirse en control del ritmo y en defensa de los espacios, porque en Europa cualquier concesión se paga con goles. Ahora, el Betis tendrá que reenfocar su competitividad para volver a competir con la solidez necesaria en la fase europea.