Jueves de Europa con sabor a remontada local. El AEK Athens se impuso al Rayo Vallecano por 3-1 en un partido de ritmo alto y decisiones determinantes. El guion se torció pronto para los madrileños, pero tampoco se entregaron: respondieron con carácter y buscaron el empate hasta el último tramo. Aun así, la efectividad ateniense y el impacto de Zini acabaron marcando la diferencia en la UEFA Europa Conference League.

Goles y momentos clave

La noche se inclinó hacia el conjunto griego desde el inicio. En un escenario donde el primer golpe suele condicionar el resto, el AEK Athens encontró la vía del gol con rapidez y volvió a castigar cuando el rival intentaba ordenar el plan.

13′ — AEK Athens FC : Zini inaugura el marcador.

— : Zini inaugura el marcador. 36′ — AEK Athens FC : R. Marin amplía la ventaja.

— : R. Marin amplía la ventaja. 51′ — AEK Athens FC : Zini firma el 3-0 tras el regreso de vestuarios.

— : Zini firma el 3-0 tras el regreso de vestuarios. 60′ — Rayo Vallecano: I. Palazon acorta distancias con el 3-1.

Del impulso ateniense a la reacción del Rayo

El 13′ de Zini fue un aviso claro: el AEK estaba cómodo en el primer tramo y atacaba con intención, sin refugiarse demasiado tiempo en el control. Ese tanto no solo adelantó al equipo, también elevó el nivel de agresividad ofensiva y forzó al Rayo a consumir energía en tareas defensivas más exigentes.

Cuando el partido parecía estabilizado, llegó el 36′ de R. Marin. El segundo tanto cambió el guion por completo. El Rayo, lejos de resignarse, intentó reaccionar antes del descanso, pero el AEK se mostró más sólido para sostener el marcador y castigar las dudas. En esta Europa, los márgenes se reducen, y el equipo griego lo recordó en el tramo final del primer tiempo.

Un inicio de segunda parte que sentenció

La escena se repitió al regresar del descanso: el 51′ volvió a llevar el sello de Zini. Un gol que, además de ampliar la ventaja, desactivó cualquier esperanza prematura del Rayo. A partir de ahí, el AEK no solo defendía: también administraba el tempo, buscando que el rival no encontrara continuidad en sus ataques.

Sin embargo, el Rayo Vallecano mantuvo la cara y encontró el premio en el 60′ con I. Palazon. Fue el golpe que necesitaba: 3-1, y todavía tiempo para intentar recortar distancias y provocar un final con más tensión. Aun con la desventaja, el conjunto español se lanzó a por el partido con más presencia en campo contrario, buscando segundas jugadas y acercamientos con velocidad.

Análisis breve: eficacia y carácter

Más allá del marcador, la crónica tiene dos lecturas futbolísticas claras. La primera: el AEK Athens fue contundente en los momentos que ofrecía el partido. Con tres goles en contra y con Zini como protagonista, el equipo griego dejó patente que no perdonó cuando el Rayo cedió espacio o perdió el tiempo de recuperación.

La segunda: el Rayo no desapareció. La reacción del 60′ confirma que el equipo buscó el partido hasta el final. Pero frente a un rival que te castiga con rapidez y que controla con criterio los periodos intermedios, la remontada se convierte en una tarea mucho más complicada.

En conjunto, el 3-1 se entiende por la combinación de eficacia ateniense y momentos decisivos: goles en tiempos claves, lectura táctica y un tramo final que encontró respuesta, aunque sin llegar a cambiar la historia.

Cierre

El AEK Athens suma un triunfo europeo con acento ceutí en la retina: partido de emociones, de goles y de un Zini que sostuvo el peso del equipo. El Rayo Vallecano se marcha con la sensación de que pudo incomodar más, sobre todo tras el 3-1, pero con la certeza de que tendrá que afinar detalles para sobrevivir al ritmo de esta competición. La Europa Conference League sigue encendida.