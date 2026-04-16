La Fiorentina se impuso 2-1 al Crystal Palace este jueves 16 de abril de 2026 en un partido de la UEFA Europa Conference League que se decidió por detalles, lectura táctica y un tramo final con autoridad. El conjunto italiano perdonó primero y castigó después: tras el gol inicial de I. Sarr para el Palace, A. Gudmundsson niveló el choque antes del descanso y C. Ndour dejó el triunfo encarrilado en la segunda parte.

Goles y relato de un partido con tensión

El inicio fue eléctrico. A los 17′, cuando el duelo apenas tomaba temperatura, el Crystal Palace golpeó: I. Sarr firmó el 0-1 con una acción que sorprendió a la defensa viola y dejó claro que el equipo inglés venía a competir de verdad.

La Fiorentina, lejos de desordenarse, empezó a imponer ritmo y presencia en campo rival. El premio llegó antes del descanso. En el 30′, A. Gudmundsson encontró el camino del gol para establecer el 1-1 y devolver la ventaja emocional a los locales, que habían insistido con balón y llegadas más limpias.

La segunda mitad mantuvo la misma hoja de ruta: el partido no se apagó y la Fiorentina volvió a marcar el punto de inflexión. En el 53′, C. Ndour anotó el 2-1 definitivo, un tanto que cambió el guion y obligó al Crystal Palace a ajustar su plan desde una posición más exigente.

Análisis breve: cómo lo ganó la Fiorentina

La Fiorentina construyó la victoria con dos claves: capacidad de reacción y control del tempo. Tras encajar pronto, no cayó en el nervio ni buscó soluciones apresuradas. Optó por sostener el balón, mejorar la circulación en zonas intermedias y acelerar en el momento exacto para encontrar espacios entre líneas.

En el plano defensivo, el equipo italiano corrigió la vulnerabilidad inicial sin renunciar a su identidad ofensiva. El Palace, que había avisado con el tanto de Sarr, encontró dificultades para volver a repetir la misma fórmula: la Fiorentina ganó duelos en segunda jugada y cerró carriles para limitar las llegadas a campo abierto.

Con el 2-1, la gestión del partido fue determinante. Ndour dio la ventaja en un tramo donde el rival suele intentar empujar con intensidad; la Fiorentina respondió con orden, mantuvo la presión sin romperse y supo administrar la renta cuando el partido entró en su fase más friccional. El resultado final, pese al empuje visitante, reflejó una diferencia clara en el momento de decidir: uno de los ataques con más intención del conjunto local terminó convirtiéndose en gol.

Lo que deja la victoria

Gol tempranero del Palace : Sarr adelantó a los suyos, pero la Fiorentina respondió con firmeza.

: Sarr adelantó a los suyos, pero la Fiorentina respondió con firmeza. Reacción antes del descanso : Gudmundsson sostuvo el partido y puso el empate en el tramo clave.

: Gudmundsson sostuvo el partido y puso el empate en el tramo clave. Sentencia en la segunda parte : Ndour firmó el 2-1 y marcó el ritmo del resto del choque.

: Ndour firmó el 2-1 y marcó el ritmo del resto del choque. Trabajo colectivo: más que un golpe aislado, el triunfo se cimentó en el control y la lectura táctica.

Con este 2-1, la Fiorentina suma una victoria europea que se celebra por carácter y por eficacia. El Crystal Palace tendrá sus argumentos —no todos los días se concede un partido con ventaja inicial—, pero esta vez el partido miró hacia Italia. Y lo hizo con un equipo que, cuando encajó, supo recomponerse; y cuando tuvo el momento, lo convirtió en resultado.

Fiorentina 2-1 Crystal Palace

17′ I. Sarr, 30′ A. Gudmundsson, 53′ C. Ndour.